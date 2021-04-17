حدث في مثل هذا اليوم قبل 66 عامًا.. تعيين الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض

بلادي – الرياض :

أصدر الملك سعود بن عبد العزيز، في مثل هذا اليوم 17 أبريل، من عام 1955، أمرًا ملكيًا بتعيين الملك سلمان بن عبد العزيز (الأمير آنذاك)، أميرًا لمنطقة الرياض.

ونص الأمر الملكي، وفقًا للصورة التي نشرها حساب دارة الملك عبد العزيز، على أنه “نظرًا لتقديم الأمير نايف بن عبد العزيز استقالته من إمارة الرياض، بسبب مرضه وحاجته للعلاج والراحة… وبموجب هذا الأمر يعين الأمير سلمان بن عبد العزيز أميرًا للرياض”.

يذكر أن الملك سلمان، ظل في إمارة منطقة الرياض، حتى ديسمبر 1960، حتى استقال من منصبه، ليصدر الملك الراحل سعود بن عبد العزيز مرسومًا ملكيًا بتعيينه أميرًا لمنطقة الرياض مرة أخرى في فبراير 1963.