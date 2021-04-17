إيران تكشف عن هوية منفذ هجوم منشأة “نطنز” النووية

بلادي – الرياض :

أعلن “نادي الصحفيين الشباب”، التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم (السبت)، تحديد هوية المسؤول عن الهجوم الذي دمر أجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز النووي، وسط البلاد.

وأشار النادي إلى أن مرتكب الهجوم هو رضا كريمي، الذي فر إلى الخارج قبل الحادث، ويبلغ 41 عامًا، وتجري الإجراءات اللازمة لاعتقاله وإعادته لإيران عبر القنوات القانونية.

وكان مسؤول استخباراتي إيراني، قد كشف أن تخريب المصنع جاء إثر تهريب عبوة ناسفة للمنشأة، وتفجيرها عن بعد، الأمر الذي تسبب في تدمير النظامين الكهربائيين الأساسي والاحتياطي.