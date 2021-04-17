بلادي – الرياض :
أعلن “نادي الصحفيين الشباب”، التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم (السبت)، تحديد هوية المسؤول عن الهجوم الذي دمر أجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز النووي، وسط البلاد.
وأشار النادي إلى أن مرتكب الهجوم هو رضا كريمي، الذي فر إلى الخارج قبل الحادث، ويبلغ 41 عامًا، وتجري الإجراءات اللازمة لاعتقاله وإعادته لإيران عبر القنوات القانونية.
وكان مسؤول استخباراتي إيراني، قد كشف أن تخريب المصنع جاء إثر تهريب عبوة ناسفة للمنشأة، وتفجيرها عن بعد، الأمر الذي تسبب في تدمير النظامين الكهربائيين الأساسي والاحتياطي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تكشف عن هوية منفذ هجوم منشأة “نطنز” النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.