رئيس “الوطنية للإسكان”: توفير 40 ألف وظيفة بالقطاع حتى 2025 وضخ 50 ألف وحدة سكنية هذا العام

بلادي – الرياض :
قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، إن الوزارة تستهدف زيادة المعروض العقاري حتى عام 2025 بطرح 300 ألف منتج سكني، بالإضافة إلى توفير40 ألف وظيفة في القطاع.
وأوضح البطي خلال حديثه بملتقى سكني للربع الأول من العام الحالي، أنه يتم العمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضخ 50 ألف وحدة سكنية متنوعة وموزعة على مختلف مناطق المملكة، لتضاف إلى 97 مشروعًا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة تلبّي تطلعات المستفيدين.
وأشار إلى أنه تم توقيع 10 اتفاقيات شراكة، أثمرت عن توفير 4 آلاف وحدة سكنية، وتم إتاحة أكثر من 2000 وحدة سكنية للبيع عن طريق منصة سكني، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لنحو 178 مشروعًا بمساحة 244 مليون م2 بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال حتى 2021.
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