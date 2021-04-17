بلادي – الرياض : أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد شاحنة تابعة لأمانة محافظة جدة، بسبب قيادته شاحنة عليها عدد من المخالفات لنظام المرور. وأوضح “المرور” أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وكان أحد الناشطين قد نشر صورًا للشاحنة التابعة للأمانة، مبينًا أنها كانت تسير على طريق الأمير ماجد بلا أنوار فرامل، وأنها كادت أن تتسبب في حادِث مروري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاد أن يتسبب بحادِث مروري.. “المرور” يضبط قائد مركبة تابعة لأمانة جدة عليها عدة مخالفات مرورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.