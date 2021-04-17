نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممارس بلس إنشاء حساب جديد .. تسجيل دخول في المقال التالي
سويا سوف نتعرف علي طريقة إنشاء حساب جديد علي ممارس بلس، من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية وتحرص على تقديم العديد من الخدمات الطبية والصحية وسنعمل معكم لمتابعة منصة ممارس بلس الخاصة بلجنة التخصصات الطبية السعودية والتي تقوم على تقديم خدمات صحية الممارسين في جميع المجالات الطبية.
ممارس بلس إنشاء حساب جديد
الممارسون المسجلون والنظام الموحد لجميع الخدمات المهنية الخاصة بخدمة الصحة السعودية للعاملين الصحيين في المملكة العربية السعودية ، لأن الوكالة حريصة على تقديم العديد من الخدمات على بوابتها الصحية ، من أهمها:
- التصنيف المهني من الداخل والخارج.
- إصدار شهادات براءات الاختراع المهنية.
- دراسة تأهيلية جديدة.
- التعرف على وقت التطوير المهني المستمر.
- إرسال الاستعلام.
- تحقق من الساعات والسجلات للتطوير المهني المستمر.
- خدمة فحص المؤهلات الوطنية.
قم بتسجيل الدخول إلى ممارس بلس
يمكنك تسجيل الدخول بنفس البيانات مثل الحساب السابق للممارس. إذا لم تكن أول من سجل لدى الممارس ، أو لم تكن مسجلاً في هيئة المهنيين الصحيين السعوديين ، يمكنك تسجيل الدخول وتسجيل حساب جديد.
خطوات تسجيل الدخول إلى تطبيق ممارس بلس
- ادخل رابط اللجنة السعودية للتخصصات الطبية
- اختر الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة الممارس من الخدمات المتاحة.
- انقر فوق Practitioner Plus.
- سيتم عرض الصفحة الرئيسية على الفور.
- انقر فوق رمز Sign In to Practitioner Plus في الخيارات المتاحة.
- ستظهر صفحة تسجيل الدخول.
- أدخل عنوان بريدك الالكتروني.
- أدخل كلمة المرور.
- انقر فوق رمز التسجيل.
تحديث بيانات ميماريس بلس
- أدخل رابط تسجيل الدخول على تطبيق ممارس بلس
- اذهب إلى صفحة الحساب الشخصي.
- حدد خدمة تحديث معلومات العضو.
- أدخل رقم التسجيل المهني المكتوب على بطاقة التسجيل.
- انقر فوق مصطلح البحث.
- ستظهر صفحة بيانات يمكنك تحريرها.
- انقر فوق عرض البيانات ، ثم انقر فوق التالي.
- ستظهر صفحة بالرقم المرجعي للطالب.
- انقر فوق الارتباط المرسل إلى البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب.
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