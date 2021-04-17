نظام نور لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية لجميع المراحل الدراسية

نعرض لكم رابط نظام نور لنتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخاصة المرحلة الابتدائية التي بدأت اختبارات نهاية العام والتي تتم خلال هذا الأسبوع بعد أن تم الاعتماد بشكل كبير على التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية، ويعتبر التعليم الإلكتروني الوسيلة الأكثر أمان في ظل انتشار الجائحة كورونا، وذلك للحد من التحديات والازدحامات التي تحدث في المدارس والفصول، هذا بالإضافة إلي استخدام التكنولوجيا بشكل واسع في المملكة العربية السعودية، وقامت وزارة التعليم بالمملكة بتدشين العديد من المواقع الإلكترونية التعليمية التي تحل محل المدرسة وتقدم كافة الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب وأولياء أمورهم، ومن أهم تلك المنصات هو منصة نظام نور التعليمي الإلكتروني التي سوف نتحدث عنه إيجاز في السطور القليلة المقبلة.

نظام نور نتائج الطلاب



تعتبر منصة نظام نور السعودية هي الأهم من بين المنصات التي دشنت من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث أنها تقدم كافة الخدمات الطلابية بالإضافة إلى خدمات المعلمين وأولياء الأمور، ومنها يمكن الحصول على نتائج الامتحانات لمختلف الصفوف التعليمية ولكافة الطلاب المقيدين بتلك الصفوف، بالإضافة إلى تسجيل وقد الطلاب الجدد للعام الدراسي المقبل.

نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية



الآن يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نتائج اختبارات الطلاب المدرسية والنهائية بكل سهولة ويسر من خلال الدخول على رابط نظام نور والقيام بالخطوات التالية:

الدخول على رابط نظام نور

اختيار تسجيل دخول الطالب أو ولي الأمر.

كتابة بيانات المسجل، سواء كان الطالب أو ولي الأمر

إدخال رقم الهوية الوطنية لولي الأمر.

إدخال رقم جلوس التلميذ.

الضغط على التسجيل.

ومنها اختبار نتائج الطلاب.

وبذلك ستكون النتيجة الخاصة بالطالب ظاهرة أمامك على الشاشة، ويمكنك الحصول عليها مطبوعة من خلال الضغط على أيقونة طباعة.