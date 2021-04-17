تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من خلال مصرف الراجحي في دقائق

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بكل سهولة وفي دقائق فقط من خلال مصرف الراجحي والذي يعد أحد أهم المؤسسات المالية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، ويقدم المصرف دورًا اجتماعيًا واضحًا في النهوض الاقتصادي للمملكة، حيث يوفر العديد من التمويلات والخدمات المالية للمواطنين بدون أي فوائد يستفاد منها المصرف وتلك التمويلات تتفق وتتماشي مع السريعة الإسلامية، ويعمل على زيادة الأعمال والمشاريع الصغيرة من خلال تقديم التمويلات للشباب السعوديين .

تمويل مصرف الراجحي الجديد



يعتبر مصرف الراجحي هو الخيار الأول لكافة المواطنين السعوديين المقيمين داخل حدود المملكة حيث يوفر لهم العديد من المميزات والتمويلات المبسطة دون أي قيود أو شروط تصعب الحصول على التمويل، ويضع البنك العديد من الخطط التمويلية للشباب والتي،يمكنهم الحصول على تلك التمويلات من خلال ملء بيانات استمارة المتقدم التي يوفرها البنك وذلك يتم إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط بنك الراجحي الإلكتروني، ويتم السداد بنظام التقسيط الشهري، كما يوفر البنك طريقة دفع باستخدام الحاسبة المالية.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب



يوفر البنك العديد من أنواع التمويلات للمواطنين السعوديين المقيمين في كافة أنحاء المملكة، وتلك التمويلات تم تقسيمها إلى عدة أنواع وهى: