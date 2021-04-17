نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج زود الأجيال الادخاري وموعد استحقاق الحوافز الشهرية من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج زود الأجيال الادخاري، هو برنامج ادخاري مقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والذي يعمل علي تشجيع الأطفال على ادخار مبالغ شهرية مربوطة بأهداف ادخارية تتناسب الفئة العمرية للطفل بالإضافة الي تقديم البرنامج لآلية لتحقيق الهدف الادخاري وتقديم حوافز شهرية جذابة لمساعدة الأطفال علي تعلم التخطيط المالي تحت إشراف الوالدين.

برنامج “زود الأجيال” الادخاري

يستهدف برنامج زود الأجيال الأطفال من عمر 6 سنوات الي عمر 18 سنة لتشجعيهم علي إدخار مبالغ شهرية تتناسب مع أعمارهم تحت إشراف أولياء الأمور، وتمكنهم من إدارة مصروفهم اليومي وتعليمهم التخطيط المالي والتعامل المصرفي من خلال منصة رقمية بنكية مبتكرة وآمنة وتحت إشراف الوالدين، ويقدم البرنامج حزمة من المحفزات المالية ومواد تثقفية وتوعوية للأطفال ، وكل ذلك برسوم خدمة مجانية، وهو برنامج مقدم من خلال تحقيق استراتيجية بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات برنامج زود الأجيال

البرنامج عبارة عن حصالة إلكترونية

يقدم البرنامج برامج ثقافية وتوعوية بشأن التعامل المالي والبنكي وكيفية الإدخار بطريقة سلسة وسهلة للأطفال.

يمكنك من خلال البرنامج إدارة مصروفات الأبناء ومتابعة نفقاتهم ومدخراتهم.

يقدم البرنامج حوافز نقدية ومحفزات غير نقدية متعددة.

مدة البرنامج 3 سنوات.

الاشتراك في البرنامج مجاني وبدون رسوم إدارية.

البرنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حوافز نقدية شهرية تصل الى 15 ريال سعودي.

يقدم البرنامج سحوبات وجوائز شهرية بقيمة 100ريال سعودي وربع سنوية بقيمة 300 ريال سعودي.

شروط استحقاق الحوافز من خلال برنامج زود الأجيال

يجب أن يكون للعميل “ولي الأمر” حساب نشط بالبنك الشريك في وقت الاحتساب والتوزيع.

ان لا تتجاوز مدة إشتراك العميل من تاريخ بداية الحساب الادخاري في البنك 3 سنوات.

أن لا يزيد عمر الأطفال عن 18 سنة ميلادية ولا يقل عن عمر ست سنوات.

يستحق الحافز الشهري عند زيادة رصيد اخر يوم بالشهر الحالي عن رصيد اخر يوم للشهر السابق بمقدار لا يقل عن 15 ريال سعودي.

يدفع حافز 15 ريال سعودي للشهر الواحد ولمدة 3 سنوات من تسجيل العميل في البرنامج.

شروط سحب الجوائز الشهرية والربع سنوية من برنامج زود الأجيال

يقدم البرنامج سحب للجوائز الشهرية والربع سنوية للعملاء عند استيفاءهم للحالات الآتية:

قيام العميل بمشاهدة المحتوى التثقيفي الخاص بالبرامج.

قيام العميل بالإجابة الصحيحة أو التفاعل على المحتوى التثقيفي بالبرنامج.

من خلال السلوك الادخاري الشهري المنتظم للعميل.

عند تحقيق الهدف الادخاري الشهري المستهدف للعميل خلال الشهر.

يحق لبنك التنمية الاجتماعية تعديل الحافز الشهري بالزيادة أو بالنقصان وفقاً والمستجدات.

تشكل لجنة من قبل نائب الرئيس التنفيذ للتمويل الاجتماعي لمراجعة استحقاق أهلية الدخول في السحب الشهري أو الربع سنوي.

يحق للبنك دفع حوافز مالية تشجيعية من خلال مسابقات توزع على المشتركين أو اسرهم.

طريقة الاشتراك في برنامج زود الأجيال

المرحلة الأولي “ولي الأمر” من الاشتراك في زود الأجيال:

يكون ذلك عن طريق تقديم ولي الأمر طلب الإشتراك في زود الأجيال.

قيام ولي الأمر بتحميل تطبيق موبايل الرياض وتسجيل الدخول عليه.

قم بإختيار برنامج توكن.

قم بإضافة بيانات الطفل المراد الإشتراك له.

قم بقراءة الشروط والإحكام والموافقة عليها.

المرحلة الثانية “ولي الأمر” من الاشتراك في برنامج زود الأجيال:

تـأكيد طلب الاشتراك في زود الأجيال من بوابة التقديم ببنك التنمية الاجتماعية.

ثم التأكيد والموافقة.

المرحلة الثالثة “الأبناء” من الاشتراك في برنامج زود الأجيال:

تفعيل الإشتراك من خلال تحميل تطبيق توكن

البدأ في إستخدام التطبيق في تحقيق الأهداف الادخارية.

يمكن لولي الأمر الدخول من حسابه الشخصي بنك الرياض ثم إختيار برنامج توكن وإكمال طلب التسجيل للأبناء، ثم الدخول علي الصفحة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية لتأكيد طلب الإشتراك.

لتأكيد طلب الإشتراك. يتم تحميل تطبيق توكن من أجهزة الجوال المدعمة من أندرويد أو IOS.

وكل ذلك من خلال أول منصة رقمية بنكية من بنك الرياض، برنامج توكن من بنك الرياض المكون من بطاقة توكن مسبقة الدفع وسوار توكن وتطبيق توكن.

برنامج توكن من بنك الرياض لتشجيع الأطفال علي الإدخار

وتحقيقاً لغرض البرنامج، قام بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بنك الرياض في إطلاق منصة توكن الرقمية والتي تتيح للأطفال التعارف علي المعاملات البنكية من خلال الشراء ببطاقة توكن مسبقة الدفع أو بإستخدام سوار توكن في دفع المشتريات التي تقل عن 100 ريال سعودي، وكل ذلك تحت إشراف الوالدين من خلال تطبيق توكن والذي يتيح لولي الأمر الرقابة المالية علي تعاملات الأبناء وإرسال الإشعارات بعمليات الشراء أو الإدخار.

موعد صرف الحافز الشهري حال استحقاقه من بنك التنمية الاجتماعية

يتم إيداع الحافز الشهري من بنك التنمية في بداية كل شهر ميلادي للمستحقين.

يتم السحب بشكل شهري للمتأهلين من المشتركين علي جوائز بقيمة 100 ريال سعودي.

يتم السحب بشكل ربع سنوي علي المشتركين المؤهلين للسحب كل 3 أشهر على جوائز بقيمة 300 ريال سعودي.

مبلغ الحوافز الشهرية من برنامج زود الأجيال