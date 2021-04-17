نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بدعم من حكومة المملكة وفق رؤية المملكة 2030 بعض من المنتجات التمويلية المتعددة من خلال موقعه الإلكتروني علي الإنترنت مثل منتج تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية والذي يعتبر أحد ركائز الارتباط الاستراتيجي الخاصة ببنك التنمية لتمويل الاحتياجات الأسرية للأسرة السعودية عن طريق عروض تمويلية هادفه ومؤثرة، ومن خلال توجيهات الأمم المتحدة في مفهوم التنمية المستدامة يعرض البنك خدمات تمويلية عديدة مثل خدمات القروض من بنك التنمية الاجتماعية ، ويمنح منتج تمويل الأسرة للأسر ذات الدخل المحدود بهدف المساعدة في تحمل أعباء الحياة وتكاليفها ومن خلال مقالنا نستعرض لكم الاشتراطات الخاصة بالمنتج والفئات المستهدفة من خلاله وكيفية الحصول عليه ، كما عرضنا لكم قروض بنك الراجحي من قبل.

الاشتراطات العامة لمنتج تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

وضع بنك التنمية الاجتماعية بعض الاشتراطات علي تحصيل القروض مثل اشتراطات الحصول علي قروض بنك سامبا ، ونعرض لكم اشتراطات منتج تمويل الأسرة من بنك التنمية كالآتي :

يكون عمر مقدم الطلب دون الـ 70 عاماً ، ويقدم كفيل ضامن بعمر لا يتجاوز الـ 55 عاماً.

يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب دون الـ 12500 ريال سعودي.

لا يتجاوز نصيب الفرد من الدخل الشهري للأسرة مقدار الـ 3000 ريال تقاسماً للدخل الإجمالي علي عدد أفراد الأسرة.

الأبناء دون سن الـ 24 عام الغير موظفين وغير متزوجين يحتسبون من أفراد الأسرة.

النساء المطلقات والأرامل والعائلات لطفل أو أكثر لهن حق تقديم طلب التمويل.

لمن تجاوز عمر الـ 55 يتم تخفيض قيمة التمويل حتي عمر الـ 60 عام ليصبح = قيمة القسط مضروب في عدد الشهور حتي سن ال 60 وتحدد قيمة القسط تبعاً للدخل الشهري والاشتراطات الأخري بحيث لا يقل قيمة القرض عن 60 ألف ريال.

لمن تجاوز عمره الـ 60 عام ودون الـ 65 عاما يكون أقصي قيمة تمويل له 30 ألف ريال.

لم تجاوز عمره الـ 65 عام ودون الـ 70 عاما يكون قيمة أقصي تمويل لع 18 ألف ريال.

يشترط إحضار ضامن من جهة حكومية لكل الفئات فوق الـ 55 عام.

وجدير بالذكر أن عدد مستفيدي المنتج حتي الآن تجاوز المليون ومائة ألف مواطن ، والتمويل دون أي رسوم إدارية ، ويتوافق مع ضوابط الحكومة ويحتاج التمويل لكفيل ضامن عكس تمويل منتج آهل الذي لا يحتاج لكفيل ضامن.

الفئات المستهدفة من التمويل

تستهدف البنوك بالمملكة تمويلات عديدة عقارية مثل التمويل العقاري من البنك السعودي الفرنسي ، كما يستهدف بنك التنمية الاجتماعية العديد من فئات المجتمع السعودي بمنتج تمويل الأسرة ونتعرف عليها كالآتي :

فئة الموظفين الحكوميين من الرجال ومن النساء.

فئة موظفي الشركات الحكومية من الرجال ومن النساء.

فئة موظفي القطاع الخاص من الرجال ومن النساء.

فئة المتقاعدين الحكوميين من الرجال ومن النساء.

فئة متقاعدي التأمينات من الرجال ومن النساء.

فئة المتسببين أو الطلاب من الرجال.

فئة ربات المنازل.

كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية إمكانية تمويل العمل الحر بقيمة تصل لـ 150 ألف ريال.

طريقة ومتطلبات التقديم علي التمويل

للحصول علي تمويل مالية مثل التمويل الشخصي من منصة سلفة ، وتمويل الأسرة من بنك التنمية عليك بتحضير بعض المتطلبات مثل :