نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرة شهر رمضان 2021 للسعوديين والحجز عبر توكلنا واعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمرة شهر رمضان 2021 للسعوديين , بعد تفشي جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية، حرصت الحكومة على أن تجد حلول تساعد في مزاولة كل الخدمات بطرق متطورة عبر التطبيقات الذكية، ووفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، ولهذا صرح أحد المسئولين بوزارة الحج والعمرة حزمة من القرارات التي تساعد المواطنين في أداء مناسك العمرة وفقًا لضوابط مشددة، ولن يتم السماح للمعتمرين إلا بعد إتباعها وتطبيقها، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على كل القرارات التي تم الإعلام عنها لأداء عمرة شهر رمضان المبارك للسعوديين.

عمرة شهر رمضان 2021 للسعوديين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه سيتم السماح للمواطنين السعوديين والمقيمين بأداء مناسك عمرة شهر رمضان 1442 شرط الحصول على تصاريح عبر تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا من خلال الحساب الخاص بالمعتمر، كما أنه تم رفع طاقة التشغيل للعاملين في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المعتمر حاصل على جرعتين من لقاح كورونا، أو قد مر على حصوله على الجرعة الأولى 14 يومًا، أو قد أصيب بالفعل وتعاف تمامًا، كما أعلنت الوزارة أنه بالفعل تم تلقي جميع العاملين في الحرم المكي لقاح كورونا وأنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بصرامة.

وزارة الحج والعمرة

والجدير بالذكر أن صرح مصدر مسئول بوزارة الحج والعمرة في وقتًا سابق أن السعودية وضعت خطة لأداء مناسك العمرة للمواطنين والمقيمين بالسعودية فقط، في البداية على أن يتم زيادة الأعداد بشكل تدريجي من أجل استقبال المعتمرين من خارج المملكة، وكانت بالفعل المرحلة الأولى لأداء مناسك العمرة من بداية يوم 17 صفر عام 1442هـ، وبدأت المرحلة الثانية في الأول من ربيع الأول، ثم المرحلة الثالثة من الخامس عشر من ربيع الأول والتي تم فيها السماح للمعتمرين من خارج المملكة بزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة.

ومنذ ذلك الوقت لن يتم السماح لأحد المعتمرين بالدخول للأراضي السعودية والحرم المكي إلا من خلال تطبيق اعتمرنا أو توكلنا، حتى يتم السماح لهم بزيارة المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والصلاة في الحرمين الشريفين، بعد أن يتم اختيار الخدمات الاختيارية والمواعيد التي يحددها التطبيق.