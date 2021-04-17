نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي وأهم شروط تمويل الراجحي الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي من القروض أو أنظمة التمويل التي يقوم بنك الراجحي بتوفيرها للعملاء، وأهم ما يميز برامج التمويل هو أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يمكن الحصول على التمويل الشخصي بدون أي إجراءات معقدة وفي وقت قصير يصل إلى نصف ساعة فقط، في حال استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، وسنذكر لكم في السطور التالية شروط تمويل الراجحي الجديد 2021.

قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي

يتم توفير هذا النوع من القروض للأطباء والموظفين بالبنوك، كما يمكن الحصول على القرض من خلال القيام بزيارة الموقع الرسمي بنك الراجحي، بالإضافة إلى إمكانية الذهاب إلى أحد فروع البنك وتقديم طلب للحصول على القرض، وملئ البيانات التالية:

اسم مقدم الطالب بالكامل.

الجنسية.

السن.

الجنس.

الرقم الخاص بالهوية الوطنية.

في حالة وجود حساب خاص بك في بنك الراجحي، يفضل كتابة رقمه.

بالإضافة إلى المعلومات المالية، مثل هل سيحول الراتب للبنك أو لا، وراتبك الشهري، و قطاع العمل خاص أم حكومي، وأيضاً اختيار نوع القرض من القائمة التي أمامك، ثم كتابة رقم الهاتف، والمنطقة، والبريد الإلكتروني، والوقت المتاح للاتصال.

شروط تمويل الراجحي الجديد 2021

على المتقدم بالطلب أن يتوافر به الآتي:

سعودي الجنسية.

يعمل ببنك سعودي فحسب.

راتبه 20000 ريال سعودي أو أكثر.

عمره يتراوح بين 25 إلى 55 عاماً.

على الأقل عمل عاماً كاملاً في وظيفته الحالية، و5 أعوام في وظائف أخري.

فترة السداد من 1 إلى 5 أعوام.

قيمة القرض من 50 ألف إلى 500 ألف ريال سعودي، القسط الشهري يكون ثلث مبلغ القرض.

يسدد القرض من خلال أقساط شهرية محددة من قبل البنك وتحول من حساب الراتب.

رسوم بنسبة 1% من قيمة القرض.

شروط حصول الأطباء على القرض

على المتقدم بالطلب أن يتوافر به الآتي:

سعودي الجنسية.

يعمل بمستشفى أو عيادة معتمدة من البنك.

راتبه 20000 ريال سعودي أو أكثر.

يتم تقييم الدخل الإضافي من قبل البنك.

عمره يتراوح بين 25 إلى 55 عاماً.

على الأقل عمل عاماً كاملاً في وظيفته الحالية، و3أعوام في وظائف أخري.

فترة السداد من 1 إلى 5 أعوام.

قيمة القرض من 50 ألف إلى 1000000 ألف ريال سعودي، القسط الشهري يكون ثلث مبلغ القرض.

يسدد القرض من خلال أقساط شهرية محددة من قبل البنك وتحول من حساب الراتب.

رسوم بنسبة 1% من قيمة القرض.

قدمنا لكم أبرز المعلومات عن قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي وكذلك شروط تمويل الراجحي الجديد 2021 بالتفصيل.