قرض بدون رسوم ولا ضريبة لا يشترط كفيل ميسر للغاية للنساء والرجال والمتقاعدين البنك الأهلي

قرض بدون رسوم ولا ضريبة من البنك الأهلي لا يحتاج إلى تقديم كفيل غارم، وهذا نوع من التمويل الجديد الذي يهتم فيه بجميع الفئات من السعوديين والمقيمين سواء العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة سواء في الجهات المعتمدة والغير معتمدة، ضمن الخدمات الكثيرة التي يقدمها الأهلى لعملائه الكرام سعياً لتوفير أفضل وأعلى مستوى للمنتجات التمويلية والمصرفية وذلك العمل بأفضل تكنولوجيا سريعة في جميع الأنظمة، ويعد البنك الأهلي التجاري هو إحدى البنوك الكبيرة في المملكة ولذلك يقدم أكبر دعم من خلال العروض التمويلية منها قرض بدون رسوم وبدون إضافة ضريبة القيمة المضافة ولا يطلب ضامن يشمل النساء والرجال والمتقاعدين حتى عمر الـ75 عاماً وهذا في حد ذاته ميزة يبحث عنها الكثير من سكان السعودية أثناء طلب قرض من أي جهة، فيما كان الأكثر بحثاً من الأشخاص يسأل (شركتي غير معتمدة وأبي قرض؟) ومن هنا أتاح البنك الأهلي القروض للجهات الغير مدرجة.

مميزات قرض بدون رسوم ولا ضريبة من البنك الأهلي

يتميز التمويل الجديد من البنك الأهلي التجاري بعدة مميزات لصالح العملاء وتتضمن في النقاط على النحو التالي:-

يخضع القرض لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لكي تكون مطمئن عند حصولك على التمويل.

كافة التيسيرات في الإجراءات من خلال قرض ميسر بدون كفيل غارم يعطيك المال في أسرع وقت ممكن.

هذا القرض غير معقد لذلك يعطي التمويل للجهات المعتمدة من الوظائف والغير معتمدة أيضاً.

تمويل ميسر لجميع الفئات من القطاعات الحكومية والخاصة نساء ورجال ومتقاعدين.

متاح تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

تمويل المتقاعدين على أن يكون حد سن التقاعد 75 عاماً.

إمكانية الحصول على التمويل بأقل راتب شهري يبدأ من 3000 ريال.

تأمين مجاني في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله وذلك بالأعفاء من سداد الأقساط المتبقية.

ضريبة قيمة مضافة 0% قرض بدون رسوم إدارية.

التمويل يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل حتى مليون ونصف ريال.

شروط الحصول على التمويل الجديد البنك الأهلي

يشترط تحويل الراتب إلى البنك الأهلي وذلك عبر نظام سريع.

الحد الأدنى للراتب الشهري للسعوديين 3000 ريال سعودي أما المقيمين فيكون أقر راتب هو 4000 ريال.

الحد الأدنى لفترة الخدمة في العمل ثلاثة أشهر للسعوديين والمقيمين الموظفين في القطاع الحكومي والشركات الكبرى، وسنة للسعوديين والمقيمين في القطاع الخاص.

لا يقل عمر المتقدم/مة عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة.

المتقاعدين متاح لهم حتى عمر 75 سنة وقت سداد آخر قسط.

التقديم على القرض من خلال تعبئة نموذج الطلب عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي التجاري السعودي www.alahli.com

لمزيد من المعلومات والاستفسارات عن القرض أو أنواع أخرى من المنتجات التمويلية أو العروض المتاحة يرجى الاتصال على رقم البنك الأهلي التجاري 8002441005.