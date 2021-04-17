إطلاق رخصة القيادة الرقمية وخطوات تفعيل النسخة الرقمية في المملكة

رخصة القيادة الرقمية هي رخصة جديدة قد تم الإعلان عن إطلاقها اليوم السبت الموافق 17 من أبريل 2021 والموافق 5 من رمضان 1442 هجرية من قبل الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق منصة أبشر الالكترونية التابعة لإدارة المرور، وقد أشار المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور السعودي إلي أن النسخة الرقمية الجديدة الخاصة برخصة القيادة ستكون لقائدي المركبات وأصحاب المركبات، والي أن هذا التطور تم بالتعاون مع الهيئة السعودية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة في مركز المعلومات الوطني، وأنها معتمدة من الجهات الأمنية التابعة لوزرة الداخلية عند إبرازها وقت الحاجة.

رخصة القيادة الرقمية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة تجديد رخصة القيادة السعودية ، وقد قالت الإدارة العامة للمرور من خلال تويته لها علي الحساب الرسمي الخاص بها علي تويتر” سعياً إلي التعزيز الرقمي في التعاملات الحكومية، أطلقت الإدارة العامة للمرور النسخة الرقمية، وذلك من خلال منصة ابشر أفراد الالكترونية”، وتتميز هذه الرخصة بالعديد من المميزات في حالة عدم وجود رخصة اصل الرخصة مع المواطن، أما عن المميزات فهي كالتالي:

من أهم مميزات الرخصة هو سهوله عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة في حالة عدم حمل اصل الرخصة.

الرخصة تحتوي علي رمز الاستجابة السريعة المتغير” QR code “.

يمكن للمواطنين تنزيل نسخه من هذه الرخصة علي الجوال الخاص بهم دون الحاجة إلي وجود إنترنت .

خطوات تفعيل النسخة الرقمية في السعودية 2021

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة استخراج رخصة القيادة للنساء، وبعد أن قامت أدارة المرور السعودي من الإعلان عن إمكانية استخدام هذه الرخصة التي تعد بديلاً موثوق به لرخصة القيادة الورقية، لأنها تعمل علي التسهيل علي المواطن في حالة فقد آو عدم وجود رخصة القيادة العادية، أما عن خطوات التفعيل فهي كالتالي: