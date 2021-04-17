نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات شروط إجراؤه وموعد النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ، يعد اختبار كفايات المعلمين والمعلمات سابقًا، والرخصة المهنية حاليًا، أحد أهم وأبرز الاختبارات، المتاحة للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، وهو اختبار مهم للغاية لكل من ينتمي إلى قطاع التدريس، وهو اختبار مقدم من جانب، هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويجب أن يخضع المعلم إلى هذا الاختبار، في المواعيد المحددة من قبل الهيئة، وذلك حتى يستطيع الترقية في اللائحة التعليمية الجديدة 1442ه.

موعد نتيجة الرخصة المهنية

30/5/2021 الموافق هجريًا، تاريخ يوم الأحد 18 /10/ 1442، هو الموعد ةالذي تقرر فيه إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمن خاضوا اختبارات الرخصة المهنية في المرحلة الأولى. وسوف يتم إعلان النتيجة عقب حلول عيد الفطر المبارك 1442، بحوالي 17 يومًا، نسأل الله التوفيق دائمًا للجميع.

موعد اختبار الرخصة المهنية

يمكن البدء بمراجعة أسئلة المعيار الثالث الرخصة المهنية ، وهي تشمل عددا من المحاور التي يجب على المعلم الإلمام بها، وتتعلق بالتواصل مع ولي الأمر، وكذلك مع المدرسة، حيث بدأ اليوم انعقاد الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في المملكة، وسوف يستمر حتى يوم 26 مارس المقبل، مع العلم بأن أسئلة الاختبار التربوي العام، تمثل الجزء الأكبر من الأسئلة، ولهذا السبب يجب مراجعتها بطريقة جيدة قدر المستطاع.

، وهي تشمل عددا من المحاور التي يجب على المعلم الإلمام بها، وتتعلق بالتواصل مع ولي الأمر، وكذلك مع المدرسة، حيث بدأ اليوم انعقاد الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في المملكة، وسوف يستمر حتى يوم 26 مارس المقبل، مع العلم بأن أسئلة الاختبار التربوي العام، تمثل الجزء الأكبر من الأسئلة، ولهذا السبب يجب مراجعتها بطريقة جيدة قدر المستطاع. باقي من الزمن 30 يومًا فقط، على عقد اختبار الرخصة المهنية، لكل من المعلمين والمعلمات، في المملكة العربية السعودية، وذلك على أن يتم خضوع المعلمين والمعلمات لاختبار الرخصة، في يوم 7 / 8 / 1442هـ، والموافق 21 مارس 2021م. في حين يتم إجراء الاختبار التخصصي في يوم 10 / 7 / 1442هـ، أي عقب يومان من الآن، والموافق 22 فبراير 2021م.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يقيس اختبار كفايات للمعلمين، حدًا أدنى من المعايير، التي يجب أن تتوافر لدى المعلم والمعلمة، لإثبات مدى كفاءته للعمل في مهنة التدريس، حيث يقيس هذا الاختبار معارف المعلم، ومهاراته وكل ما هو متعلق بمهنته. يتم استخدام اختبار كفايات المعلمين بالسعودية، بهدف الاختيار بين كافة المعلمين والمعلمات، المتقدمين للعمل ضمن الوظائف التعليمية، وهو اختبار يشمل أكثر من قسم منها العام والآخر متخصص.

أقسام اختبار الرخصة المهنية

ينقسم اختبار كفايات إلى قسمين رئيسين هما:

اختبار كفايات العام ، يغطي هذا الاختبار عددًا من المجالات العامة التربوية، والتي تنتسب إليها كافة التخصصات بوجه عام، مثل دعم التعلم، وتعزيز التعلم، والمسؤولية المهنية إلى جانب المعرفة المهنية.ولهذا الاختبار أحد عشر معيارًا، يجب أن يتخطاها المعلم الخاضع للاختبار.

، يغطي هذا الاختبار عددًا من المجالات العامة التربوية، والتي تنتسب إليها كافة التخصصات بوجه عام، مثل دعم التعلم، وتعزيز التعلم، والمسؤولية المهنية إلى جانب المعرفة المهنية.ولهذا الاختبار أحد عشر معيارًا، يجب أن يتخطاها المعلم الخاضع للاختبار. اختبار كفايات التخصص؛ هذا النوع من الاختبار يكون أكثر تخصصًا، ومتعلقًا بالمجالات الأساسية التي يقوم بتدريسها المعلم أو المعملة، ويشتمل هذا الاختبار على 25 تخصصًا، ويغطي جدول المعايير التي حددتها هيئة تقويم التعليم والتدريب.

طريقة طرح الأسئلة في اختبار كفايات للمعلمين

يتم وضع الأسئلة في اختبار كفايات، بطريقة الاختيار للإجابة الصحيحة، من بين عددًا من الاختيارات، وهي أربع اختيارات منها واحدة فقط هي الصحيحة، ويجب أن يقوم المعلم بتظليل الإجابة الصحيحة أمامه.

موعد إجراء اختبار الرخصة في السعودية

يتم عقد هذا الاختبار، مرة واحدة من كل عام فقط، وتبلغ الفترة التي يخضع فيها المعلم أو المعلمة، لاختبار كفايات المعلين، مدة زمنية تصل إلى ساعة ونصف، لكل قسم من أقسام اختبار كفايات، بواقع ثلاث ساعات للاختبار كاملًا بقسميه، شاملة استراحة بين الاختبارين. في حال عدم تحقيق المعلم للدرجة المطلوبة في اختبار كفايات المعلمين، فإنه يجب أن يخوض اختبار الرخصة المهنية، وتحقيق درجته المطلوبة وفقا لضوابط الترخيص.

هؤلاء لا يحتاجون للرخصة المهنية

وفقًا لسلم الرواتب المعلن من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، هناك بعض المستويات التي لا يحتاج ساكنيها إجراء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، سوى في حال رغبتهم إلى الترقي، وهم مساعد معلم / معلم بالمستوى السادس، معلم ممارس المستويين الرابع والخامس، معلم متقدم بالمستويين الثالث والرابع، وذلك وفقًا لما تم إعلانه بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة لعام 1441 هـ، والمعلنة في شهر يوليو لعام 2020م الماضي.

شروط إجراء الرخصة المهنية

ينبغي أن يكون المعلم أو المعلمة، مسجلًا في نظام جدارة. يجب أن يكون المعلم أو المعلمة، قد تخرج من الجامعة أو أوشك على التخرج منها. ينبغي على المتقدمين للاختبار، اتباع كافة الإرشادات والتعليمات، أثناء الخضوع للاختبار. يجب على الممتحن أن يلتزم جيدًا بوقت الاختبار. ينبغي على المعلم ألا يستخدم الآلة الحاسبة، في أي تخصص من التخصصات. يمكن للممتحن أن يخضع للاختبار في أحد القسمين، وليس شرطًا أن يخضع للاختبار كاملًا في نفس اليوم. يمكن لأي معلم أو معلمة، ممن لم يحصلوا على نتيجة الاختبار المطلوبة، أن يخضعوا للاختبار مرة أخرى.

نتائج الرخصة المهنية السعودية

يتم إبلاغ النتائج للخاضعين إلى الاختبار، عن طريق المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، باستخدام الرسائل النصية إليهم، ويجب أن تعلم بأن المركز والهيئة، يرسلوا نتائج الاختبار إلى وزارة التعليم مباشرة، وذلك بشكل إلكتروني.

طريقة التسجيل لاختبار الرخصة المهنية المعلمين والمعلمات

اذهب إلى موقع قياس الإلكتروني الرسمي. افتح ملف مشترك جديد، إذا لم يكن لديك واحدًا، أو سجل دخولك برقم السجل المدني وكلمة المرور. قم بتعبئة البيانات المطلوبة أمامك على الشاشة، ثم اضغط إرسال. قم بالتأكيد على أيقونة صحة الإقرار، وانتظر ظهور رسالة تفيد بأنه تم فتح الملف بنجاح، وسوف تصلك نفس الرسالة عبر جوالك المسجل بالموقع. قم بتسجيل الدخول إلى الملف الصخي الذي قمت بإنشائه، وفقًا للمواعيد المحددة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب. قم بتسديد كافة الرسوم المطلوبة للاختبار، وذلك بالدفع عبر مصرف الراجحي، أو عن طريق خدمة سداد في أي بنك من البنوك الأخري.

الإثباتات المطلوبة لدخول قاعة الاختبار

أثناء حضور اختبار الترخيص المهني للمعلمين، يجب أن يتوفر لدى الممتحن عددًا من الإثباتات يجب أن تكون معه، وذلك على النحو التالي: