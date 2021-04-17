عاجل موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة السعودية بعد تقديم موعدها

تزداد عمليات البحث كل يوم في المملكة العربية السعودية عم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة العربية السعودية من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث يرغبون في معرفة مواعيد بداية هذه الامتحانات وموعد انتهائها وبدء العطلة الصيفية، حيث اقترب موعدها جداً، فمن المفترض أن يتم عمل اختبارات المرحلة الابتدائية خلال شهر رمضان المبارك، ويتم أداء الامتحانات الكترونياً بسبب فيروس كورونا وعدم الذهاب إلى المدارس للحفاظ على صحة الطلاب وتقليل عدد الإصابات، وسوف نجاوب على هذه الأسئلة من خلال مقالنا لتسهيل الأمر على الطلاب.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

كان من المفترض أن يتم إقامة الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك، ولكن طالب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بتقديم موعدها للانتهاء منها مبكراً، وقد استجاب خادم الحرمين الشريفين لهذه الطلبات وأمر بتقديم موعد الاختبارات النهائية لجميع الصفوف في المملكة السعودية، ولذلك ينتظر الجميع التعرف على تاريخ إقامة هذه الاختبارات للاستعداد والتجهز لها.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في السعودية