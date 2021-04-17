طريقة الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة في رمضان 1442 بالخطوات باستخدام رقم الهوية الوطنية

تعتبر طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة في شهر رمضان واحد من أهم الأشياء التي يهتم بها بعض الفئات من المواطنين في المملكة العربية السعودية بوقتنا الحالي، حيث أنهم يرغبون في معرف موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، وتعتبر مبالغ مالية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئات معينة من المواطنين لتساعدهم على شراء كل ما يحتاجون له بكل سهولة ولتحسين مستواهم الاقتصادية وتطوير مستوى المعيشة، ولكنها لا تصرف في مواعيد ثابتة ولكن من المتوقع أن تصرف خلال شهر رمضان الجاري، وسوف نستعرض معكم التفاصيل في الفقرات التالية.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

يمكن لجميع المستفيدين من المساعدة المقطوعة مثل الأرامل والمطلقات وأصحاب الدخل المحدود وذوي الإعاقات والعجز المؤقت الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة بكل سهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:

أولاً يجب الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية والمواد البشرية الالكتروني.

وبعد ذلك من الصفحة الرئيسية يجب الدخول على قائمة الخدمات الالكترونية من القائمة الجانبية.

يجب الضغط بعد ذلك على الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

ثم اختيار طريقة الاستعلام سواء باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الطلب.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الطلب في الخانة المخصصة له.

إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

الضغط على استعلام في النهاية.

ستظهر لكم كافة البيانات الخاصة بالمقطوعة خلال ثواني قليلة.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب توافر مجموعة من الشروط في المتقدمين على الضمان الاجتماعي للحصول عليه بكل سهولة، ومن أهمها: