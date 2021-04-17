طريقة التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري 1442

طريقة التسجيل في منصة إحسان للأعمال الخيرية. تعد تلك المنصة الإلكترونية الرسمية، من أهم المنصات الخيرية غير الربحية بالمملكة العربية السعودية، و يتبرع العديد من السعوديين، و رجال الدولة المرموقين سنويا للمنصة، إيمانا منهم بدورها. حيث تهتم بالشئون الخيرية، و إيصال الدعم لمستحقيه، و مساعدة المحتاجين على تلبية احتياجاتهم المختلفة، و ذلك عبر خيار فرجت: هذا الخيار المتاح عبر المنصة. و قد تم تدشين تلك المنصة، بأمر سام برقم 48019، في تاريخ 13/8/1441 هجريا، كجزء من خطة المملكة العربية السعودية، في تحقيق أهداف برنامج رؤية 2030. و تخضع تلك المنصة: منصة إحسان، لإشراف سدايا، هذا بالإضافة لإشراف عدة لجان رسمية بالمملكة عنها. فاليكم أهم أهداف منصة إحسان، كذلك طريقة التسجيل في منصة إحسان للأعمال الخيرية.

أهم الأهداف في منصة إحسان:

إشراك أفراد المجتمع، في مختلف الأعمال الإنسانية. كذلك إشراك القطاعات التنموية، في الأعمال الخيرية. و لعل أهم أهداف المنصة، هو توفير أكثر من جهة للتبرع في مكان واحد للأشخاص، بعد التسجيل في منصة إحسان، و يعد ذلك طريقة لتوفير الجهد، و تسهيل سبيل التبرع أمام الخيرين. رفع مستوي ثقة المواطنين بالمؤسسات الخيرية. تمكين المؤسسات الخيرية، و تعزيز دورها في النهوض بالمجتمع. تحقيق العدالة الاجتماعية، و إيصال الدعم لمستحقيه. تسهيل إشراك كل من الأفراد، و الجهات الحكومية، و المؤسسات التنموية في عمل خيري واحد. المساعدة في تحقيق أهداف برنامج، و مشروع رؤية 2030.

التسجيل في منصة إحسان:

إن كنت تتساءل عزيزي القاري عن كيفية التسجيل بمنصة إحسان، حتى تتمكن من رؤية، و متابعة التقارير الصادرة من المنصة، حول التبرعات التي تصلها، و كذلك جهات توزيعها، فقد أتاحت المنصة طريقة التسجيل في منصة إحسان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة، باستخدام رقم الجوال، و لكن على رقم الجوال الذي ستستخدمه أن يكون سعوديا. و قد سمحت منصة إحسان للمسجلين بها الاطلاع على تلك التقارير، بهدف إضافة صبغة الشفافية على أعمالها، و ليشعر المتبرعين بالاطمئنان، حول وصول الدعم للجهات المستحقة. كذلك إن كنت تريد التبرع مباشرة دون تسجيل، حتى لا يتعرف أحد على شخصيتك، فيمكنك ذلك عبر الخاصية التي أتاحتها المنصة ألا وهي التبرع المباشر دون تسجيل.

طريقة و خطوات التسجيل في منصة إحسان عبر الموقع الإلكتروني: