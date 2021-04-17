طريقة تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر منصة أبشر أفراد absher

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عمر شويل - جدة تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر منصة أبشر أفراد، في خطوة جديدة لتحسين منظومة العمل في المرور بالمملكة العربية السعودية، تم إطلاق رخصة القيادة الرقمية من قبل الإدارة العامة للمرور، وذلك عبر منصة ابشر الرقمية علي الانترنت، حيث تحاول الحكومة السعودية بكافه الطرق الممكنة تحقيق رؤية 2030، للعمل من خلال منظومة التحول الرقمي في جميع التعاملات الحكومية، وبالتالي تسهل على جميع المواطنين الوقت والجهد وليتمكنوا من تنفيذ الخدمات المطلوبة بسهولة.

رخصة القيادة الرقمية عبر منصة أبشر أفراد

في أمر تفعيل رخصة القيادة الرقمية، أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية عبر منشور خاص بها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك علي أهمية تفعيل رخصة القيادة الرقمية، وذلك يظهر في حالة عدم حمل أصل الرخصة، من خلال تحميل الرخصة الرقمية عبر منصة أبشر الرقمية، وتوضيحها لضابط المرور في وقت المسائلة، وبالتالي فان السائق ليس عليه سوى تحميل تطبيق أبشر الالكترونية على الهاتف الجوال وتفعيل الرخصة، ليتم العمل بها في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي،

خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر منصة أبشر الالكترونية

إليكم خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بشكل سهل وبسيط، لجميع السائقين ومستخدمي المركبات وهي كالآتي.

قم بالدخول علي موقع أبشر أفراد.

قم باختيار أيقونة خدماتي.

حدد خدمة تفعيل الهوية الرقمية.

ثم قم بحفظ رخصة القيادة الرقمية علي هاتفك.

وبذلك يكون السائق قد قام بتفعيل الرخصة ويمكنه استخدامها في الوقت المناسب.

الجدير بالذكر أن أهمية الرخصة الرقمية تكمن في أنها تسهل عملية التحقق من صلاحية الرخصة، وبها رمز الاستجابة السريع، وهناك إمكانية تحميل نسخة منها بدون اتصال بالانترنت.