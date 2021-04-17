التقديم والتسجيل على منصة إحسان ehsan.sa سدايا الوطنية للعمل الخيري ما هي منصة إحسان

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عمر شويل - جدة التقديم والتسجيل على منصة إحسان ehsan.sa سدايا الوطنية للعمل الخيري هي إحدى أهم منصات المشاركة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، هذه هي الإجابة على ما هي منصة إحسان، وسنستعرض من خلال هذا التقرير طريقة التسجيل والتقديم على منصة إحسان، وطريقة الاستفادة منها، ومن هي الفئات المستفيدة، وتجدر الإشارة إلى أن منصت إحسان تم تدشيها مؤخراً، وتستحوذ المنصة على جُل اهتمام من قطاعات عريضة من النافذين والقائمين على أمر المملكة، خاصة بعدما تبرع خادم الحرمين الشرفين “الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 20 مليون ريال سعودي للمنصة.

التسجيل على منصة إحسان ehsan.sa سدايا للعمل الخيري وما هي منصة إحسان

ما هي منصة إحسان

ذكرنا في صدر هذا التقرير تعريف مُجمل للمنصة الوطنية الخيرية لاحسان ورابط التسجيل على المنصة، فهي منصة خيرية تتلقى التبرعات وأموال الزكاة، وهي منصة إلكترونية تتلقى التبرعات من الأفراد والجهات والمؤسسات، وتعتبر تلك المنصة جامعة للجمعيات الخيرية بالمملكة، وتنظم عملية التبرع والصرف، في من خلال منظومة يسهل التعامل من خلالها مع المستفيدين والمستحقين لتلك التبرعات.

التقديم على منصة إحسان

يتم التسجيل على منصة إحسان بكل سهولة وبُسر، ولا يتطلب التقديم أي بينات سوى الاسم ورقم الهاتف الجوال الحاص بالراغبين في التسجيل، ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

من المستفيد من منصة احسان

وتجدر الإشارة إلى تزامن تدشين وانطلاق منصت احسان مع بداية شهر رمضان للعام الحالي 1442، وتستخدم المنصة أفضل الحلول الرقمية والتقنية الحديثة للتعامل مع المستفيدين، كما أنها تعتبر مظلة حماية اجتماعية تم تأسيسها لتعزيز مسئولية الأفراد والجهات والمؤسسات للعمل التطوعي، وتحمل المسئولية المجتمعية تجاه المواطنين الأولى بالرعاية، ويأتلي على رأسهم الأيتام والمُطلقات والأرمال والعارمين من أصحاب الديون الذين عجزوا عن سداد مديونياتهم، وكذلك على جميع فئات المجتمع السعودي الأشد حاجة

الحملة الوطنية للعمل الخيري

هذا وتجدر الإشارة إلى ما صرح به الدكتور عبد الله الغامدي، وهو المسئول الأول عن “سدايا”، حيث صرح: أن الحومة السعودية وقيادات المملكة تولي اهتماماتها بالعمل الخيري، من خلال السعي لتلبية احتياجات المواطنين الأشد حاجة، وحض المؤسسات والقادرين من المواطنين على بذل العطاء، والإنفاق في سبيل الأعمال الخيرية، وأضاف الغامدي بأن المنصة تهدف إلى ورفع كفاءة العمل التنموي، وذلك عن طريق الارتقاء بقيم الانتماء الوطني، وتعزيز العمل الإنساني، سواء للمؤسسات والجهات الفاعلة أو الأفراد.

تبرعات خادم الحرمين وولي العهد والأمراء ورجال الأعمال

مع بداية انطلاق المنصة وفور تدشينها بدأت عملية التبرعات تؤتي ثمارها، وذلك من الشخصيات النافذة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشرفين “الملك سلمان”، وكذلك تبرعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتبعهم العديد من الأمراء والشخصيات الهامة، ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الخاصة.

تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 20 مليون ريال سعودي.

تبرع الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 10 مليون ريال سعودي.

من المستفيد من منصة احسان

في حالة إذا كنت في حالة مادية متأزمة أو حالة احتياج، فلا تتردد في طلب الحصول على مساعدة من منصة إحسان، وهذا سواء كنت من السعودية أو من خارج السعودية، وتستطيع المنصة مساعدتك في:

سداد ديون الغارمين.

توفير المسكن الملائم للمحتاجين.

تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية.

التبرع لكفالة الأيتام.

التبرع لكفالة الرضع من الأيتام.

مساعدة الغارمين والغارمات.

المصروفات التعليمية لغير القادرين من الطلاب والطالبات.

التكفل بمصاريف العلاج والعمليات الجراحية والعلاج الطبي.

وسنتابع معكم من خلال موضوعتنا وتقريرنا القادمة كيف تستفيد من منصة إحسان، وطريقة التسجيل والتقديم على المنصة، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين للإجابة على جميع التعليقات والتساؤلات التي تصلنا عن طريق التعليقات.