تعرف على الطريقة الأسرع للحصول على قرض بدون راتب بنك الراجحي بدون تحويل

يقوم بنك الراجحي على بعض الأسس والقوانين التي يجب المحافظة عليها، والتي جهلت منه أفضل البنوك المصرفية على مدى السنوات السابقة، واستطاع بنك الراجحي أن يقف بخطوات ثابتة لبناء مستقبل مشرق من أجل تقديم الدعم لكل شخص داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر الحصول على قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي من أسهل القروض المتاحة في بنك الراجحي خلال هذه الفترة، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كيفية تقديم طلب قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي.

شروط قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي:

يمكن الحصول على قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي من خلال اتباع بعض الأسس التي تم فرضها من قبل إدارة بنك الراجحي.

حيث يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم ما بين الخامسة والعشرون والخامسة والخمسون ولا يزيد عن هذا العمر.

كما يجب أن يكون هذا الشخص مستقر استقرار دائم داخل المملكة العربية السعودية وخاصةً خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة لتقديم الطلب، مع العلم أنه يجب أن يكون شخص سعودي بكل ماتحمله الكلمة من معنى.

كما يجب أن يكون عامل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء كان طبيب أو موظف في أي مكان آخر.

قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي:

يمكن الحصول على قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي وذلك من خلال بعض الخطوات:

التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبنك الراجحي، مع العلم أن بنك الراجحي له العديد من الفروع في معظم المدن بالمملكة العربية السعودية، ويمكن بكل سهولة التواصل مع البنك للحصول على أي خدمة بكل سهولة، ومن خلال الرابط التالي يمكن الدخول على الموقع https://www.alrajhibank.com.sa

والقيام باجراءات تسجيل الدخول بكل سهولة.

وبعد ذلك قم بالنقر على قائمة التشغيل.

ومنها إلى خانة تمويل بدون تحويل راتب.

ومنها إلى خانة تقدم بطلبك الآن.

وبعد ذلك قم بتسجيل جميع البيانا والمعلومات الخاصة من حيث الجنسية والاسم والسن والنوع، ورقم الهوية الوطنية، ورقم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والبيانات الخاصة بالأجر الشهري الذي تحصل عليه، وتحديد جهة العمل الذي تعمل به.

وبعد ذلك قم بتسجيل نوع القرض الذي تود الحصول عليه وفيم تريد هذا القرض سواء كان لشراء عقار أو سيارة أو لأي شئ آخر.

أنواع القروض المقدمة من بنك الراجحي:

بنك الراجحي يوفر العديد من القروض التي يمكن للمواطن الإستفادة بها ومن أهم هذه القروض التالي:

قرض التمويل الشخصي.

قرض تمويل السيارات.

قرض التمويل العقاري.

لكل قرض من هذه القروض مزايا مخصصة يمكن الإستفادة بها، لكن يجب أن تعلم جيدا مميزات كل قرض قبل التقدم إليه.