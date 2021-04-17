نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز عمرة رمضان 1442 عبر تطبيق توكلنا في المقال التالي
حجز عمرة رمضان 1442 عبر تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية تعتبر واحدة من أكثر الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية الحصول علي تصريح الذهاب إلي الكعبة المشرفة وأداء فريضة العمرة في شهر رمضان المبارك وذلك من بعد ما قامت الحكومة في المملكة بفتح العمرة مرة أخري.
حجز عمرة رمضان 1442
أوضحت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بأن هذا العام قد تم فتح باب التسجيل في العمرة مرة أخري وذلك من بعد توقف الموسم في العام الماضي، وقد صرحت الوزارة بأن الموسم هذا العام مقتصر علي جميع المواطنين والمقيمين في المملكة فقط ويتم الحجز باستخدام تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية وأيضاً باستخدام تطبيق إعتمارنا.
شروط التسجيل في العمرة 2021
قامت وزارة الحج والعمرة بوضع العديد من الشروط التي من دورها تنظيم عملية التسجيل في العمرة هذا العام وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:
- يشترط أن يكون المسجل من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون في عمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 70 سنة.
- يجب أن يكون غير مصاب بفيروس كوورنا المستجد.
- أن يكون قد مر 14 يوم علي الأقل من الحصول علي لقاح كورونا.
- يشترط أن يلتزم المتقدم بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية.
- يشترط أن يقوم بالألتزام بالدخول والخروج في المواعيد المحددة.
- أن لا يكون مصاب بأمراض تمنعة من أداء فريضة العمرة.
طريقة حجز عمرة رمضان 1442
يتم الحجز باستخدام تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- فتح تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية علي الهاتف المحمول.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية الخدمات.
- تقوم باختيار من القائمة التصاريح الجديدة.
- بعد ذلك تقوم باختيار تصريح العمرة من القائمة.
- يتم فتح لك النموذج.
- تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة محل الإقامة.
- بعد ذلك تدخل تاريخ الميلاد.
- إختيار الموعد المناسب لك من قائمة المواعيد.
- الضغط علي زر التسجيل.
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