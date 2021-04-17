منصة إحسان ehsan.sa للعمل الخيري خطوات التسجيل لإرسال التبرعات

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عمر شويل - جدة إحسان هي منصة وطنية للعمل الخيري تقع تحت رقابة العديد من الجهات الإشرافية والتي تاتي في مقدمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا SADAIA ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وكذلك هيئة الحكومة الرقمية والعديد من الجهات المختصة الإشرافية في المملكة العربية السعودية، وتعمل المنصة علي توفير فرص حقيقية وآمنة للعمل الخيري عبر الموقع الرسمي للمنصة، ونقدم عبر موقعنا رابط منصة إحسان ehsan.sa للعمل الخيري وخطوات التسجيل لإرسال التبرعات.

ماهي منصة إحسان ehsan.sa

إحسان منظومة شاملة متكاملة تضم العديد من الإستراتيجيات لدعم بقاء ومواصلة العمل الخيري وضمان وجود خدمات تنموية مستدامة وذلك عن طريق بناء منظومة فاعلة بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، منصة إحسان تهدف الي تمكين القطاعات غير الربحية وتوسيع مجالات هذا القطاع وتعمل علي رفع مستوي الموثوقة للعمل الخيري والتنموي، والجدير بالذكر أن منصة إحسان تطبق كافة إحكام الشريعة الإسلامية في الأعمال الخيرية والتنموية والذكاة والصدقة وكافة التعاملات التي تتم من خلال المنصة، حيث إن المنصة انطلقت فور صدور قرار تأسيسها من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية.

منصة إحسان خطوات التسجيل لإرسال التبرعات

انطلاقا من كلمة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق “إن ما تقوم بة منصة إحسان هو عمل يحبة الله ويحبة اللذين يحبون الإحسان، وهي ضابط من ضوابط ديمومة الشكر وممكن للمتخوفين بأن يعطوا بأمان ”

وتعبر كلمة معالي الدكتور علي مدي شفافية وضمان منصة إحسان للعمل الخيري، ويجدر الإشارة إلى أن المنصة تعرض إحصائيات مستمرة لمبلغ التبرعات التي تصل للمنصة يوميا وكذلك عدد المستفيدين من التبرعات، ويمكنكم إتباع الخطوات التالية للإرسال التبرعات عبر منصة إحسان