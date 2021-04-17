طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن علي الأهلية 1442

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تقديم اعتراض حساب المواطن علي الأهلية تعتبر واحدة من الخدمات الهامة التي يقدمها برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية لجميع المستفيدين وذلك لأن يستطيعون بالشكاوي وتقديم الأعتراض في حالة أن البرنامج قد قام برفضهم في الأهلية الخاصة بأحدي الدفعات وذلك من أجل ضمان الحقوق للجميع.
اعتراض حساب المواطن علي الأهلية
برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الاجتماعية الخاصة بالحكومة في المملكة العربية السعودية ويعمل هذا البرنامج علي تقديم المساعدات المالية لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويحتوي البرنامج علي خدمة تقديم الاعتراض في حالة الرفض في أحدي الدفعات ويتم السماح بتقديم الاعتراض بداية من اليوم الذي يتم الإعلان فية علي نتائج الدفعة وحتي مرور ثلاث أشهر من تاريخ صرف هذه الدفعة.
شروط حساب المواطن 1442
وضع البرنامج عدة شروط يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم تحسين عملية الحصول علية، وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:
- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
- أن يكون مقيم دائماً ومستمر في الإقامة في المملكة العربية السعودية.
- إن لا يكون حاصل علي أي من المساعدات المالية من الحكومة السعودية.
- الراتب الشهري لا يتخطي ثلاث ألاف ريال.
- يجب أن يكون في عمر لا يقل عن 35 سنة عند التقديم.
- ينغي أن يكون المتقدم غير لدية سجل تجاري أو سجل ضريبي.
- يتم منح البرنامج للشباب في المملكة بشرط أن لا يقل عن عمر 18 سنة.
خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن علي الأهلية
حتي تتمكن من تقديم طلب الاعتراض يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الأنتقال إلي موقع حساب المواطن علي الشبكة العنكبوتية.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار قائمة الخدمات.
- اختيار من القائمة نتائج الدفعات.
- بعد ذلك تقوم باختيار الدفعة التي تم رفضك فيها.
- النقر علي زر تقديم الاعتراض.
- يتم فتح لك صفحة تبداء في كتابة أسباب الاعتراض.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك.
- أرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.
- الضغط علي زر الاعتراض.
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