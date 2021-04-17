طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن علي الأهلية 1442

تقديم اعتراض حساب المواطن علي الأهلية تعتبر واحدة من الخدمات الهامة التي يقدمها برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية لجميع المستفيدين وذلك لأن يستطيعون بالشكاوي وتقديم الأعتراض في حالة أن البرنامج قد قام برفضهم في الأهلية الخاصة بأحدي الدفعات وذلك من أجل ضمان الحقوق للجميع.

اعتراض حساب المواطن علي الأهلية

برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الاجتماعية الخاصة بالحكومة في المملكة العربية السعودية ويعمل هذا البرنامج علي تقديم المساعدات المالية لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويحتوي البرنامج علي خدمة تقديم الاعتراض في حالة الرفض في أحدي الدفعات ويتم السماح بتقديم الاعتراض بداية من اليوم الذي يتم الإعلان فية علي نتائج الدفعة وحتي مرور ثلاث أشهر من تاريخ صرف هذه الدفعة.

شروط حساب المواطن 1442

وضع البرنامج عدة شروط يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم تحسين عملية الحصول علية، وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم دائماً ومستمر في الإقامة في المملكة العربية السعودية.

إن لا يكون حاصل علي أي من المساعدات المالية من الحكومة السعودية.

الراتب الشهري لا يتخطي ثلاث ألاف ريال.

يجب أن يكون في عمر لا يقل عن 35 سنة عند التقديم.

ينغي أن يكون المتقدم غير لدية سجل تجاري أو سجل ضريبي.

يتم منح البرنامج للشباب في المملكة بشرط أن لا يقل عن عمر 18 سنة.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن علي الأهلية

حتي تتمكن من تقديم طلب الاعتراض يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: