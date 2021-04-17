أطلق عليه اسم عبد العزيز.. مواطنون يهنئون ولي العهد بالمولود الجديد

بلادي – الرياض : احتفى مواطنون بقدوم المولود الجديد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال تقديم التهنئة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. ودشن مغردون وسم (#عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان)، والذي تصدر الترند السعودي خلال فترة وجيزة بنحو 8 آلاف تغريدة. وأطلق ولي العهد اسم عبد العزيز على ابنه، وذلك تيمناً بجده الملك المؤسس.

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