“الموارد البشرية” تعلن فتح باب التسجيل والقبول لبرنامج “فني رعاية مرضى”

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم السبت، فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى” للجنسين، وذلك من يوم غد الأحد الموافق 18/4/2021 وحتى الخميس الموافقة 6/5/2021.

ويسمح البرنامج بتزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لفني رعاية المرضى، كما يمنح العديد من المميزات للمتقدمين، ويقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، بالإضافة إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وتشمل شروط القبول في البرنامج أن يكون المتقدم سعوديًا أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون على رأس العمل خلال الـ90 يومًا الماضية، بالإضافة إلى أن يكون حاملًا لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات “أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية”.