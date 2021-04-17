مُسنة تحتاج لجهاز الأكسجين أثناء الصيام.. فهل يفسد صيامها؟ الخثلان يجيب

بلادي – الرياض :

أجاب الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، على سؤال عن حكم استخدام جهاز الأكسجين لامرأة مسنة تحتاجه إذا انخفض لديها أثناء الصيام.

وقال إنه لا بأس في ذلك أثناء الصيام، ولا يفسده، لأنه يذهب لمجرى النفس والرئتين، وليس للجهاز الهضمي، وإن كان هناك شيء ينفذ للمعدة إلا أنه يسير يعفى عنه، وأنه مثلما يتمضمض الصائم، وتختلط ملوحة الماء بريقه ويبتلعه، وهو يعفى عنه بالإجماع.

وأضاف أن ما ينفذ من الأكسجين أو بخاخ الربو، نسبة يسيرة أقل من النسبة التي تكون مع ملوحة الماء ويبتلعها الصائم، ويعفى عن ذلك بالإجماع، فلا بأس باستخدام الصائم لجهاز الأكسجين وكذلك استخدام بخاخ الربو.