إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار

بلادي – الرياض : أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، إغلاق طريق الهدا بشكل مؤقت احترازيًا. وأوضحت أنه تم إغلاق الطريق في الاتجاهين، وذلك بسبب الأمطار التي هطلت على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة.

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