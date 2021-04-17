القبض على قائد مركبة ترك مقعد القيادة وخرج من سقف السيارة أثناء سيرها

بلادي – الرياض : ألقت المديرية العامة للمرور القبض على قائد مركبة بعد قيامه بترك مقعد القيادة أثناء تحرك السيارة. وتفاعل المرور مع مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر قائد السيارة وهو يخرج من سقفها أثناء سير المركبة. وتمت إحالة قائد السيارة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه وفقًا للنظام.

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