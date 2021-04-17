إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. غداً بداية اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية

بلادي – الرياض :
تبدأ غدا الأحد اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية عن بعد، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.
وكان الأمر الملكي نص على تقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات، لتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م.
كما نصّ على أن تبدأ إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بحسب الأمر الملكي بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9/ 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م.
وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات، على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.
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