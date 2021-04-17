بعضهم سرق 35 مليون ريال.. أبرز الجرائم التي باشرها الأمن العام خلال الأيام الماضية

بلادي – الرياض :

استعرض الأمن العام مجموعة من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها على مدى الأيام القليلة الماضية في عدد من مناطق المملكة.

وشملت جهود الأمن العام، القبض على 4 أشخاص قاموا بعدة جرائم في جدة، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والاعتداء على وافد وسلب ما بحوزته.

وألقى الأمن العام القبض على 24 مقيمًا من الجنسية الباكستانية امتهنوا ارتكاب 16 ألف عملية احتيال، استولوا خلالها على مبالغ مالية بلغت 35 مليون ريال في الرياض، كما تم القبض على مقيم بالرياض من الجنسية التشادية، امتهن ترصد عملاء المصارف وسرقة ما بحوزتهم من أموال.

وأوقع الأمن العام بشبكتين إجراميتين مكونتين من مقيمين من الجنسية الباكستانية والبنجلاديشية، نفذتا عمليات احتيال عبر إعلانات زائفة للوظائف، ومن ثم الحصول على معلومات بنكية من المتقدمين، مما مكن من الحصول على قروض بنكية بمبالغ تجاوزت 1.3 مليون ريال، كما تم القبض على مواطن في الرياض تباهى بتعاطي المخدرات من خلال مقطع فيديو تم توثيقه على مواقع التواصل الاجتماعي.