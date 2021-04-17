نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة احسان الخيرية الوطنية للعمل الخيري والتقديم على مساعده ماليه ومشاريع وسداد الديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة احسان الخيرية تعتبر من أحد المبادرات الخيرية التي تم اطلاقا بالمملكة السعودية لكي تساعد الكثير من المواطنين المحتاجين أن يحصلوا على الدعم الخيري عن طريق التبرعات التي يتم تقديمها عن طريق منصة احسان الخيرية، والهدف الوحيد من هذا الدعم هو تحفيز التكافل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

نبذة عامة عن منصة احسان الخيرية

منصة احسان الخيرية تعد واحدة من أبرز المنصات الالكترونية التي قد أطلقتها المؤسسة السعودية للذكاء الاصطناعي فهي عبارة عن منصة وطنية خيرية تهدف إلى تحفيز القيم الانسانية عند جميع أفراد المجتمع السعودي عن طريق التعاون مع الهيئات الحكومية المختلفة في المملكة السعودية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تقوية القطاع الربحي وتساهم في رفع مستوى المصداقية لجميع الأعمال الخيرية الغير مربحة.

كما أنها المنصة الخيرية الالكترونية الأكثر شفافية بالمملكة العربية السعودية من حيث الادارة وجمع المال وتقوم منصة احسان الخيرية بتقييم نسبة احتياج المواطنين وتقديم التبرعات لهم.

كيفية التسجيل في منصة احسان الخيرية

عملت الحكومة السعودية على فتح باب التسجيل داخل منصة احسان الخيرية أثناء الساعات الماضية القليلة، كما وصلت حجم التبرعات حتى الآن إلى حوالي 175 مليون ريال سعودي منذ أن تم اطلاق المنصة في وقت قليل وسيتم التبرع بعد التسجيل بالمنصة بالطريقة التالية:

أولاً لابد من أن يتم الدخول إلى منصة احسان الخرية عبر الانترنت.

ثم يتم النقر على كلمة التسجيل التي قد توجد بأعلى الصفحة الرئيسية بالمنصة.

سوف تنتقل بعدها إلى صفحة التسجيل بالمنصة قم بالنقر على كلمة إنشاء حساب.

سوف يتم انتقالك على الفور إلى الصفحة الخاصة لكتابة البيانات مثل كتابة الاسم بالخانة الخاصة به وكتابة البريد الالكتروني ورقم الهاتف السعودي وكتابة رمز التحقق.

بعدها يمكنك النقر على كلمة انشاء حساب جديد.

وبعد اتباع كل هذه الخطوات تكون قد امتلكت حساب خاص بك في منصة احسان الخيرية.

طريقة التبرع عبر منصة احسان الخيرية

يمكن لجميع المواطنين التبر عبر المنصة بالطريقة التالية: