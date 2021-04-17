إعفاء سداد قرض الراجحي السعودي في 5 دقائق

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عمر شويل - جدة شروط وخطوات إعفاء سداد قرض الراجحي السعودي، إعفاء سداد قرض الراجحي ما قام بالتقدم به بنك الراجحي لجميع الأشخاص الذين تعرضوا لعدة ظروف متنوعة تمنهم من سداد أقساط القرض، لذا حرص على أن يقوم بوضع شروط لابد من أن تكون متوفرة به عدة شروط مختلفة حتى يسري عليه هذا القرار.

إعفاء سداد قرض الراجحي السعودي

يعرف بنك الراجحي بأنه واحد من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والتي تعمل على تقديم الكثير من الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة تبعاً لكافة أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه يحرص على أن يقوم بتقديم بعض من الخدمات الإلكترونية لمجموعة من المؤسسات الحكومية داخل المملكة السعودية، حيث قام مصرف الراجحي بالإعلان عن فتح نافذة خاصة لتقديم طلبات إعفاء سداد القروض تبعاً لبعض الشروط.

شروط إعفاء سداد قرض الراجحي

يوجد بعض من الشروط الذي يجب أن تكون متوفرة في العميل الذي سوف يتقدم بطلب إعفاء سداد قرض الراجحي تتمثل في التالي:

إذا توفى العميل يتم إعفائه من سداد قروض الراجحي.

إذا تعرض العميل لحالة عجز كلي أو جزئي بأحد أعضائه تمنعه عن العمل والحصول على راتب شهري.

خطوات تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي

لتقديم طلب إعفاء قرض بنك الراجحي يجب أن يتم اتباع عدة خطوات بسيطة تتمثل في التالي:

أولاً يجب أن يتم زيارة الموقع الرسمي التابع لمصرف الراجحي لتسجيل الدخول.

ثم قم بتقديم طلب الإعفاء المرفق معه صورة الهوية الوطنية ولابد من أن تكون سارية.

إذا كان العميل الحاصل على القرض من جنسية غير سعودية ومقيم بالسعودية يقدم صورة تثبيت إقامته بالمملكة السعودية معها صورة خاصة بهوية كفيله.

كما يجب أن يقوم بتقديم خطاب تم توثيقه من قبل مؤسسة العمل الذي يكون تابع له الشخص المتقدم بطلب الإعفاء ولابد من أن يضم قيمة الراتب الشهري الخاص به والمسمى الوظيفي له.

أهم شروط الحصول على قرض بنك الراجحي

يعطي بنك الراجحي الكثير من التمويلات والقروض لكافة المواطنين والتي تساعدهم على تلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لمواجهة جائحة كورونا، ولكن يضع البنك عدة شروط للحصول على تلك القروض ومنها: