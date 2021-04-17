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عمر شويل - جدة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية زرقه الله عز وجل بمولود جديد، حيث سماه على اسم جده “عبد العزيز” جاء ذلك في تغريدة قام بنشرها الأمير محمد بن سلطان على حسابة الرسمي على موقع تويتر، حيث كتب في تدوينته ما يلي:- “رزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه عبد العزيز تيمنا بمؤسس المملكة العربية السعودية وجده الملك عبد العزيز آل سعود، متمنياً في تدوينته “جعله الله من مواليد السعادة”.

الأمير محمد بن سلمان رزقه الله بمولود جديد فما هو أسمه؟

الأمير محمد بن سلمان هو ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، نجل عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، ولد في 31 أغسطس عام 1985 متزوج منذ عام 2008 من السيدة/ سار بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود.

يشغل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدد من المناصب الأخرى حيث يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

رزق اليوم السبت الموافق 17 أبريل 2021 الموافق 5 رمضان 1442 بمولود جديد سماه عبد العزيز وذلك تخليداً لذكرى جده الراحل الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وموحدها.

للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 4 أبناء بخلاف المولود الجديد وهم :-

* نورة بنت محمد بن سلمان آل سعود.

* سلمان بن محمد بن سلمان آل سعود.

* فهدة بنت محمد بن سلمان آل سعود.

* مشهور بن محمد بن سلمان آل سعود.

* ثم المولود الخامس عبد العزيز بن محمد بن سلمان أل سعود.

وللأمير محمد بن سلمان خبرة كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية فهو صاحب رؤية 2030، كما أنه صاحب فكرة مدينة نيوم التي تم الإعلان عنها مؤخراً.