ehsan.sa رابط تسجيل منصة احسان وخطوات التسجيل للحصول على المساعدة

ehsan.sa رابط تسجيل منصة احسان الخيرية التي يشارك فيها مئات المئات من أهل الخير لمساعدة المواطن السعودي في تلبية الاحتياجات اليومية وسداد الديون وعمل المشاريع الصغيرة وتقديم يد الإغاثة، وذلك في إطار العمل التطوعي من رجال الأعمال بالمملكة في شهر الخير، وقد حصلت في الأيام الأولى من رمضان على ما يزيد عن 30 مليون ريال، نعرض عليكم كيفية التسجيل الإلكتروني للتبرع للفقراء وأيضا كيفية التسجيل للحصول على معونة.

المنصة الوطنية للعمل الخيري

منصة إحسان الخيرية

هي منصة العمل الخيري في المملكة العربية السعودية لتقديم يد العون والإغاثة للفقير وعمل المشروعات الصغيرة وتسديد الديون، وقد قام خادم الحرمين الشريفين بالتبرع في المنصة بمبلغ 20 مليون ريال سعودي وقام السيد ولي العهد بالتبرع بعشرة ملايين ريال، وتزاحم رجال الأعمال على إيداع المبالغ في حسابات المنصة ليستفيد منها المسجلين والمقبولين فيها، وذلك باتباع خطوات التسجيل، والتي تأتي في إطار الحملة الخيرية التي انطلقت وقام بقيادتها السيد خادم الحرمين الشريفين.

خطوات تسجيل منصة إحسان للحصول على الدعم

تبدأ الخطوات بالدخول على المنصة الخيرية إحسان. يقوم المستخدم بتسجيل الاسم. يتم كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. لابد من تسجيل رمز التحقق ثم تسجيل الدخول. يقوم المستخدم بكتابة المونة التي يرغب في الحصول عليها ويتأكد من التسجيل ثم يسجل الخروج.

تسجيل إيداع معونة في منصة العمل الخيري

يتم الدخول على رابط المنصة الرسمي. يقوم المستخدم من أهل الخير باختيار نوع المعونة التي يرغب في التسجيل فيها ( السلال الرمضانية – كفالة أسرة – دعم المسكن). يقوم بكتابة المبلغ الذي يريد إيداعه. يختار ايقونة “أودع الآن”.

كما تشارك المنصة الخيرية أيضا في دعم إيصال مياه الشرب إلى الاسر الفقيرة والأشد احتياجا وتعليم الأطفال الصغار لمنع اأعمال التسرب التعليمي بسبب الفقر، كما يكون تأهيل ذوي الإعاقة من أهم مصارف الذكاة في المنصة وبذلك يكون العمل الخيري متكامل عبر مصرف الذكاة الوطني.