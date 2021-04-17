رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية ehsan.sa وأبرز مجالات التطوع

مع هلول الشهر المبارك يبحث الكثيرين عن رابط التسجيل في منصة إحسان ehsan.sa الحملة الوطنية للعمل الخيري. وهي واحدة من المنصات والبرامج الداعمة للعمل الخيري ومساعدة المحتاجين والفقراء. وتزويج غير القادرين ماديًا على تحمل مصاريف الزواج من الفتيات والشباب. فهو بمثابة همزة وصل ما بين المتبرعين والمحتاجين ويُشرف عليها الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي سدايا ووزارة المالية ووزارة الصحة ومجموعة من الجهات الرسمية بالمملكة. بجانب عدد من اللجان الرسمية الأخرى بالسعودية وهي غير هادفة للربح

رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية ehsan.sa

لا تقبل منصة إحسان التسجيل إلا برقم هاتف سعودي فقط. وتقبل المنصة اليوم أي مواطن دون اشتراط بيانات خاصة أو معلومات خاصة. كما أنها تقبل التبرعات المختلفة من داخل المملكة وخارجها. ويتم نشر التبرعات على هيئة تقارير لمزيد من الشفافية. ويتم إرسال رسائل على البريد الإلكتروني للمسجلين على المنصة. وتُصرف التبرعات على المشاريع المحتاجة حسب درجة الاحتياج بشكل تلقائي. ومن المستفيدين من المنصة الآتي:

العلاج والعمليات الطبية وجميع العلاجات الطبية

الطلاب والطالبات المحتاجين

الغارمين والغارمات

كفالة الأيتام

من ليس لديهم مصادر دخل

المحتاجين لمأوى كريم

غير القادرين على تسديد المديونيات

وهي أحد المنصات المنوط بها تلقي أموال الذكاة. ويمكن حساب الزكاة من خلال خدمة حاسبة الزكاة بالمنصة. وتقبل التبرعات المالية فقط لا تقبل تبرعات عينية ولا يوجد حد أدنى وأقصى للتبرع ويكون التسجيل عبر الرابط الرسمي eshan.sa .

خطوات التسجيل في إحسان

قم بالتوجه لرابط مؤسسة إحسان الرسمي

اختر أيقونة تسجيل الدخول

ثم إنشاء حساب جديد

ابدأ بكتابة بياناتك المطلوبة

ادخل رقم هاتفك السعودي

ثم النقر على الإرسال

ثم قم بالدخول لحسابك على المنصة واختر الحالات التي تريد التبرع لها.

مشاريع مؤسسة إحسان الخيرية