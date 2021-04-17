نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات.. شروط القرض والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات من الأمور التي تبحث عنها عدد كبير من السيدات في المملكة العربية السعودية خلال خاصة خلال الساعات القليلة الماضية فهناك الكثير من السيدات يريدون الاستعلام عن قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات ومعرفة شروط القرض والمستندات المطلوبة لكي يستطيعون الحصول على القرض ويعد هذا القرض من القروض الهامة التي وفرها بنك التنمية الاجتماعية للمطلقات داخل المملكة وذلك لكي يساعدهم في تحمل المسؤولية وتكاليف المعيشة.

قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات

قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات هو قرض يوفره بنك التنمية الاجتماعية في السعودية من أجل مساعدة المطلقات في تحمل تكاليف حياتهم ومساعدتهم في المعيشة ومواجهة الحياة ويمكن أن يصل القرض حتى 30 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى دفع السيدة إلى رسوم وغيرة، وفي السطور الآتية نوضح لكم شروط الحصول على القرض والمستندات المطلوبة.

شروط قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لكي تستطيع كل سيدة الاستفادة من قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات وأهمها هي:

أن يكون الدخل الشهري للشخص لا يتخطي 2000 ريال.

إن تقوم المطلقة أو الأرملة بتقديم المستندات التي تثبت حالتها الاجتماعية.

إن يكون دخل الأسرة كاملة بشكل سنوي لا يزيد عن 10 الإف ريال سعودي.

تقديم كافة المستندات والضمانات المطلوبة من جانب البنك لضمان سداد القرض دون تخلف.

المستندات المطلوبة للحصول علي قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات

لكي تستطيع كل سيدة الحصول على قرض الضمان الاجتماعي يلزم تقديم بعض المستندات الهامة التي تقوم بتقديمها للبنك لكي تستطيع الحصول على القرض ومن أهم هذه المستندات التي يلزم توافرها هي:

صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمطلقة.

إن يكون سن المتقدمة على القرض لا يقل عن 25 عاما.

تقديم نموذج 105 المطلوب للتقديم علي القرض.

تقديم حساب الآيبان الأصلي وحساب الكفيل.

نموذج بريدي ويكون موقع بتوقيع الموظف.

كانت هذه أهم الشروط والمستندات المطلوبة لكي تستطيع كل سيدة التقديم علي قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات في المملكة العربية السعودية من خلال بنك التضامن الاجتماعي الذي يوفر هذا القرض لمساعدة كل سيدة في مواجهة الحياة وتستطيع الإنفاق على نفسها وتولي جميع أمورها الشخصية وعدم مواجهة صعوبات بعد الطلاق أو وفاة زوجها.