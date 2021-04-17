تردد قناة مكة المكرمة 2021 ومواعيد البرامج التي تبثها خلال شهر رمضان 1442هـ

تردد قناة مكة المكرمة ، تعتبر قناة مكة المكرمة هي قناة دينية سعودية تقوم ببث القرآن علي مدار اليوم وتقوم بعرض الحرم المكي والناس يطوفون حولها، وتعد قناة مكة المكرمة والمدينة المنورة هي افضل وأولي قنوات القرآن المعروفة علي مستوي العالم وليست المملكة السعودية فقط، كما أنها تبث برامج دينية وتنقل لنا شعائر الدين الإسلامي بمفهومه الصحيح، وتبث أيضاً شعائر الحج والعمرة ويوم وقفة عرفات، ومنذ بداية العام الجديد لقد قامت الشركة المسئولة عن بث قناة مكة بتوفير تحديث جديد لتنزيل قناة مكة المكرمة بدون أي مشاكل وهذا جري علي جميع القنوات، وقامت بوضع شريط تحذير بأنه يجب عليك تنزيل القنوات علي الرسيفر من خلال ترددها الجديد حتي تستعيد القناة مرة أخري، وهنا سنعرض لكم التحديث الجديد علي النايل سات لقناة مكة المكرمة.

تردد قناة مكة المكرمة

بعد نزول التحديث الأخير لقناة مكة المكرمة بتردد جديد يمكنك بتنزيل قناة مكة المكرمة علي الرسيفر بدون مشاكل في الإرسال ويمنحك افضل إشارة لعرض القناة، كما أن قناة مكة توفر لك بث مباشر من خلال الإنترنت عند الدخول علي موقعها الرسمي، وتوفر لك جميع مواعيد البرامج التي تبثها وكل المعلومات اللازمة وذلك كله متوفر علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيرها، ولقد ذكرنا سابقاً عن تردد قناة بانوراما فود الجديد، ولكي تقم بتنزيل قناة مكة بالتردد الجديد إليك المعلومات اللازمة:

التردد : 12399.

: 12399. معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: راسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

لقد ذكرنا في مواضيع آخري عن تردد قناة بي إن سبورت الرياضية وترددات لقنوات آخري إذا كنت مهتم.

مواعيد البرامج التي تبث علي قناة مكة في شهر رمضان 1442

تقوم قناة مكة المكرمة والمدينة المنورة ببث برامج دينية وتربوية وتحث علي اتباع النهج الإسلامي، ومن ضمن هذه البرامج: