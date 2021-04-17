رابط التسجيل في منصة إحسان وتحذير بعدم الإفصاح بالمعلومات الخاصة

منصة إحسان هي حملة وطنية للعمل الخيري وتقديم يد العون لمن ضاق بهم الحال، والمتعسرين من الأسر الفقيرة والمساجين بحقوق مالية، ومن خلال منصة إحسان الإلكترونية يمكنك تقديم مبلغ مالي كمساعدة إنسانية لهم لتعجيل خروجهم سريعا لأسرهم وهناك فرص للتبرع متنوعة داخل المنصة وإغاثة العدد من المواطنين والأسر الفقيرة، وإمدادهم بالمؤن التي يحتاجون إليها، من خلال فرجت يتم دفع غرامة غارم بمبلغ مالي مستحق للرجوع إلى أسرته عاجلا، ومن خلال منصة إحسان فرجت تم عرض جميع السجناء بالمبالغ المالية المستحقة وعمر السجين وعدد السنوات المتبقية عليه ويمكن دفع المبلغ أو جزء منه لمساعدته بالعودة سريعا.

هناك فرصة تبرع للمحتاجين وبناء المساجد ورعاية الأيتام والرضع، وتوصيل مياه الشرب للمناطق النائية وكفالة سنوية ل 200 يتيم، وعلاج أطفال متلازمة داون، تأهيل ذوي الإعاقة، تقديم الطعام والشراب للأسر الفقيرة، إصلاح المنازل المتضررة وترميمها، توفير أجهزة كهربائية للأسر المتعسرة، رعاية المسنين وتوفير مساكن للأيتام، توفير عمليات جراحية للمحتاجين، توفير المبلغ المالي لغسل كلى المحتاجين والفقراء، مع توفير الأجهزة الطبية، وتقديم دعم للحوامل، وإغاثة المحتاجين وتقديم الأغطية الشتوية، ودفع المبلغ المستحق على الغارم من خلال فرجت، ومنح أطراف صناعية للمحتاجين، وتجهيزات المدارس، وتوفير الطعام والملابس المدرسية ولوازم الدراسة للطلبة والطالبات.

رابط التسجيل في منصة إحسان

منصة إحسان يتم التسجيل بها من خلال رقم هاتف جوال سعودي فقط في الوقت الحالي ولا تستقبل أي أرقام أخرى، رابط التسجيل في منصة إحسان من خلال الموقع الإلكتروني، كما تم تحذير من منصة إحسان بعدم الرد على أي من الاستفسارات أو التساؤلات بخصوص المعلومات الشخصية الخاصة بك لأي رسالة أو هاتف يتم الاتصال بك ويطلبها فأن هذا لا يخصهم، كما يمكن التبرع بدون ذكر اسمك من خلال التبرع بدون تسجيل، ولكن في حالة التسجيل فيمكنك معرفة جميع المعلومات والمستحقات لإحسان.

هدية إحسان

هناك رابط هدية إحسان لمساعدتك في فرحة صديق لك أو شخص تريد إرسال مبلغ من المال أو هدية له عن طريق هدية إحسان فقط من خلال الموقع الإلكتروني يتم منحك صلاحية وأذن بالدخول لبعث هديتك، أختار فرصة من حالات التبرع والبرامج المتاحة، بعد اختيار الهدية من خلال طلب التعبئة، قم بتحويلها إلى هدية، ثم أكتب اسم المستلم ورقم الهاتف، وسوف تصله الرسالة.