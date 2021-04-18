Ehsan رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 وطريقة التبرع عليها للعمل الخيري

Ehsan رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية، تشهد محركات البحث استفسارات عديدة حول منصة إحسان الخيرية وطريقة التبرع عليها بشكل إلكتروني سهل وبسيط، وهي أحد أهم المنصات الإلكترونية التي حصلت على شهره واسعه خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع موعد انطلاقها، وفقاً للتعليمات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان، حيث تعمل المنصه وتقدم خدماتها على مدار الساعه سعياً في مساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442

تم فتح باب التسجيل في منصة إحسان الخيرية بداية من يوم 4 رمضان 1442، واستطاعت المنصه خلال ساعات من انطلاقها أن تجمع تبرعات بملايين الريالات السعودية، وأولها كان من خادم الحرمين الشريفين الذي ساهم ب30 مليون ريال سعودي، والتي تخدم بها الكثير من الفئات من ذوي الدخل المنخفض والفقراء والمساكين والأرامل والمطلقات.

خطوات تسجيل الدخول على منصة إحسان الخيرية إلكترونياً

تعتبر منصة إحسان الخيرية من المنصات التي تم إنشائها من أجل جمع التبرعات المالية لتوصيلها إلي المحتاجين بالمملكة، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول عبر الخطوات الآتية.

قم بتسجيل الدخول على منصة إحسان الخيرية.

اضغط على تسجيل حساب جديد.

قم بكتابة الاسم ورقم المرور والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول.

قم بالضغط على إرسال طلب.

يتم تفعيل الحساب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المذكور.

ومن ثم قم بتحديد الفئات التي ترغب في التبرع لها.

طريقة التبرع علي منصة إحسان الخيرية 1442

بعدما تتمكن من تسجيل الدخول إلى منصة إحسان الخيرية، قم بالتبرع عن طريق اتباع الطريقة التالية.