التقديم على منصة إحسان لسداد الديون وإغاثة المحتاجين والفقراء

التقديم على منصة إحسان الخيرية والتسجيل بها لتحصل على العديد من التبرعات وتصبح مستفيد أو متبرع للجمعية، فهي تهدف للقضاء على الديون ومساندة الأسر المحتاجة ومساعدتهم في التعليم وتساهم ففي عمليات المرضى وإجراء العمليات على حساب منصة إحسان، حيث تم دفع 270.453.658 ريال سعودي للتبرع للمحتاجين والفقراء، وقد قام الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود بالتبرع بمبلغ 20 مليون ريال سعودي.

من خلال خدمت فرجت قم بالتبرع لخدمة السجناء بمبالغ مالية مستحقة وقم بدعمهم ودفع الديون وجمعهم بعائلتهم قبل عيد الفطر المبارك، وتبرع بشكل سريع ويمكنك الحصول على معلومات عن السجناء كوقت سجنهم والمبلغ المالي المستحق، والسنوات المتبقية، وما تم دفعه حتى الآن وما هو مطالب به، لتسعى في تقديم المعونة وسداد الديون وإعالة أسرة محتاجة، كما يمكن حساب زكاتك وتقديمها عبر منصة إحسان الخيرية، ويمكن أن تقدم تبرعك لعمليات العيون وبناء المساجد، وكفالة يتيم، وتقديم الطعام للأسر المحتاجة، ورعاية الأطفال الصغار، وتقديم تبرع للطلبة والطالبات وشراء ما يلزم لهم.

التقديم على منصة إحسان

يمكنك الاستفادة من إحسان الخيرية والتسجيل في منصة إحسان كمستفيد أو كمتبرع للحصول على كل ما تحتاج إليه بعد مراجعة طلبك والبحث يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض على طلبك الخاص بسداد الديون فرجت لمنصة إحسان الخيرية، أو تقديم طلب إغاثة للفقراء والمحتاجين والمرضى بعمليات القلب وغسيل الكلى، وتجهيزات المدارس وتقديم الطعام الشهري للأشد احتياجا.

رابط التسجيل في منصة إحسان

يمكنك التقديم على منصة إحسان والحصول على التبرع المستحق وتقديم يد العون للفقراء والمحتاجين، أو التبرع بمبلغ مالي لسداد الديون المستحقة من خلال رابط التسجيل في منصة إحسان الإلكتروني فهي تعزز من الانتماء الوطني، وتعزيز المسئولية الاجتماعية والإحساس بالفقراء والمساكين، ومساعدة الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك وتقديم زكات وحسابها من خلال حاسبة الزكاة لإحسان والتي تبين لك المبلغ المستحق لزكاتك، ومن خلال التبرع السريع يوفر لك عدم ظهور اسمك وبياناتك الشخصية، وإذا أردت أن يظهر التفاصيل فيمكنك التبرع من خلال حسابك المسجل بمنصة إحسان، ولا تقم بالرد بمعلوماتك الخاصة على أي من الأسئلة أو الرسائل عبر الهاتف الجوال، فكل ما عليك هو تسجيل رقم هاتفك واسمك فقط لتحصل على حساب في منصة إحسان.