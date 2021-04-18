نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد فتح سوق الأسهم في رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم ما يبحث عنه المتداولون بالمملكة مواعيد فتح سوق الأسهم في رمضان 1442 .فقد تم تحديد متى يفتح سوق الأسهم في رمضان عبر الحسابات الرسمية لتداول عبر الشبكات الاجتماعية حتى يتثنى لجميع المستثمرين والعملاء معرفة أوقات التداول في شهر رمضان المبارك. كما تم توضيح مواعيد أوقات تداول الصناديق الاستثمارية والسندات والصكوك الحكومية في المملكة وصناديق المؤشرات المتداولة.

مواعيد فتح سوق الأسهم في رمضان 1442

تعمل سوق الأسهم السعودية على تقديم كافة خدماتها للعملاء خلال الشهر المبارك. من دون توقف ولكنها قد أجرت بعض التعديلات في مواقيت التداول وساعات الصيام بشكل يتلاءم مع مواعيد الصيام والإفطار. فتقدم سوق المال السعودية تداول كافة الخدمات الاستثمارية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. مثل خدمات شراء وبيع الأسهم ومتابعة الأسهم وقد تم الإعلان عن المواعيد كالآتي:

يُفتح في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا بشهر رمضان المبارك 1442 من دون توقف

يمكن للعملاء زيارة المقر الرئيسي لتداول مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية .

سوق الأسهم السعودية في رمضان

يكون تفاصيل تداول سوق الأسهم السعودية في رمضان كالأتي:

فتح المزاد من الساعة 9:30 حتى 10:00 صباحًا

السوق مفتوح من الساعة 10:00 حتى 3:00 عصرًا

مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 حتى 3:10 عصرًا

التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 حتى 3:20 عصرًا

جلسة ما بعد التداول من الساعة 3:10 حتى الساعة 4:00 قبل المغرب.

سوق صناديق المؤشرات المتداولة:

قبل الافتتاح من الساعة 9:30 حتى 10:00 صباحًا

السوق مفتوح من الساعة 10:00 حتى 3:00 عصرًا

جلسة ما بعد التداول من الساعة 3:00 حتى الساعة 4:00 قبل المغرب.

سوق السندات والصكوك الحكومية:

قبل الافتتاح من الساعة 9:30 حتى 10:00 صباحًا

السوق مفتوح من الساعة 10:00 حتى 3:00 عصرًا

جلسة ما بعد التداول من الساعة 3:00 حتى الساعة 4:00 قبل المغرب.

متى تبدأ أجازة سوق الأسهم في عيد الفطر المبارك

تبدأ أجازة عيد الفطر المبارك بعد انتهاء دوام يوم الاثنين الموافق 10-5-2021م وتستمر العطلة حتى الأحد الموافق 16-5-2021م حسب الإعلان الرسمي لتداول. ويبدأ الدوام يوم الاثنين الموافق 17-5-2021 بعد انتهاء العطلة. حسب الإعلان الرسمي لتداول عبر حسابتها الرسمية على مواقع شبكات التواصل الاجتماعية.