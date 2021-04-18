نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل منصة إحسان الخيرية ehsan.sa كمستفيد عبر سدايا وماهي خطوات التبرع في المقال التالي
منصة إحسان الخيرية والتي تم إطلاقها لتكون تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، والهدف منها هو اسـتثمار البيانـات وأيضا تنمية الـذكاء الاصطناعـي والمساعدة في المشـاريع والخدمـات المتنوعة، وتعظيم دور الأعمال الخيرية، عن طريق التبرعات التي تتلقاها لمساعدة العديد من الأشخاص والمحتاجين إلي اقامة مشروع لهم.
تسجيل منصة إحسان كمستفيد
يستطيع أي شخص في السعودية أن يقوم بالتسجيل كمستفيد في منصة إحسان الخيريّة ويتم ذلك عن طريق رقم الموبايل السعوديّ الذي يخص الشخص بالمستفيد، حيث يمكن الخطوات التاليّة:
- بداية نقوم بالدخول إلي رابط منصة إحسان الخيرية .
- بعد ذلك قم بالضغط علي كلمة التسجيل التي سيجدها في أعلى الصفحة
- قم بعد بالدخول إلى الصفحة التي سيتم من خلالها التسجيل في منصة احسان
- ضغط بعدها على إنشاء حساب
- سيطلب منك أن تكتب اسم المستفيد وذلك في الخانة المخصصة
- ثم تقوم بكتابة البريد الإلكترونيّ
- بعدها ستقوم بإدخال رقم الجوال التابع للشخص المستفيد.
- ثم يتم كتابة رمز التحقق
- اضغط على إنشاء حساب جديد.
خطوات التبرع في الحملة الوطنية للعمل الخيري
الأشخاص الذين يريدون التبرع لحساب منصة إحسان الخيرية عليهم عمل الأتي:
- يقوموا بدخول موقع منصة احسان الخيرية
- ثم يضغط على خانة تبرّع الآن
- يأخذ فكرة عن المشروعات التي يمكن التبرع فيها
- ثم يختار المشروع الذي يريد التبرع له
- يمكن أيضا الضغط على تفاصيل أكثر عن المشروع مثل المبلغ الذي تم التبرع وماذا تبقي
- يقوم بإدخال المبلغ الذي يريد التبرع به ويكون بالريال السعودي.
- حيث يقوم المتبرع بإدخال البيانات الخاصة بالدفع مثل بطاقات فيزا أو عن طريق ماستر كارد
- ثم يضغط على إتمام عملية التبرع
- بعد ذلك يرجع إلي صفحة البنك حتي تتم عملية التبرع.
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