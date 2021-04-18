نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على منصة إحسان الخيرية ehsan.sa وكيفية الاستفادة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم على منصة إحسان الخيرية التي جاءت فكرتها من الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة بأمر من الملك سلمان حفظه الله ودعمها بهدف تنمية المشاريع الخيرية في البلاد خاصة خلال شهر رمضان وذلك من خلال تعاون الجهات الغير ربحية مع قطاعات حكومية وخاصة لتعزيز الأعمال التنموية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي (ساديا) مع دعم من رجال أعمال وعدد كبير من المسؤولين في السعودية، حيث أن المنظومة تحس الأفراد على التبرع وعمل الخير وتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع مثلما في خدمة فرجت التي من خلالها تفك كرب سجين غارم وتسعد أسرة كاملة كانت حزينة بسبب ضيق الأحوال المادية، وهنا جمعت منصة إحسان بين عدة فئات محتاجين أشد احتياجا للدعم المالي منها عمليات العيون للمحتاجين، كفالة أمهات الأيتام، بناء مساجد في منطقة محتاجة..وغيرهم من الأمور التي تساعد الشعب وتنسد المجتمع.

أهداف منظومة إحسان للعمل الخيري

تهدف منصة إحسان للمحتاجين لأكثر من هدف سامي لرفع ودعم وتعزيز مسيرة نهوض المملكة العربية السعودية في بعض النقاط على النحو التالي:-

جاءت منظومة إحسان من أجل تعزيز دور القيم في المجتمع ودفعهم لعمل الخير من خلال رفع الروح الإنسانية لكل أفراد الشعب.

من أجل رفع مستوى القطاع الغير ربحي في البلاد.

تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص للتبرع وعمل الخير ودفع الزكاة.

التكامل من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية المختلفة والاستفادة منها بشكل جيد.

رفع المصداقية والشفافية للعمل الخيري وذلك يتم من خلال متابعة التبرعات عبر تقارير.

كل هذا يتم بسهولة جداً بطريقة إلكترونية سريعة وسط أعلى مستوى من الأمن والحفاظ على سرية المعلومات

كيف استفيد من منصة إحسان

تجمع المنصة جميع الفئات المستهدفة ممن هم سجناء غرمين، أرامل وأيتام، مطلقات وتعول، مرضى ويحتاجون إلى إغاثة، كل المحتاجين إلى الدعم المالي من غير القادرين، يمكنهم التسجيل في إحسان عن طريق خطوات بسيطة كما بالشرح أسفل، وتجدر الإشارة أن المنظومة قائمة على دعم وتبرعات رجال الأعمال والمسؤولين وتدعو كل أصحاب الخير بتقديم المساندة عبر التبرعات، فيما بادر في التبرع صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير بن عبد العزيز بن سعود بمبلغ قيمته 5 ملايين ريال سعودي

طريقة التقديم على منصة إحسان الخيرية

كيفية التسجيل في منصة إحسان سهلة للغاية من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر رابط منصة إحسان الخيرية