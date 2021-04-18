دخول منصة احسان الخيرية بالمملكة رابط التسجيل في منصة حساب المستفيد 1442

منصة إحسان الخيرية أحد المنصات السعودية المخصصة لجمع التبرعات لأكثر من فئة تحتاج للمساعدة والإعانة، حيث تصل تلك المساعدات للأسر الفقيرة وتمويل المشاريع ولرفع معيشة بعض الفئات من المواطنين السعوديين، وبدأت تلك المبادرة بقيام ولي العهد السعودي بالتبرع بمبلغ وصل إلى 10 مليون ريال سعودي، مما جعل المواطنين السعوديين يبادروا بالتبرع من خلال المنصة، ولذلك سنعرض لكم كيفية عمل حساب عبر المنصة.

الجهات المشرفة على منصة إحسان الخيرية

هناك مجموعة ضخمة من الجهات المسئولة المشرفة على خدمات التبرع في منصة إحسان للأعمال الخيرية، وهي:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وزارة الصحة.

وزارة المالية.

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.

وزارة التعليم.

وزارة العدل.

البنك المركزي السعودي.

هيئة الحكومة الرقمية.

وزارة الإسكان.

خدمات منصة إحسان الخيرية

توفر تبرعات تلك المنصة الإلكترونية الكثير من الخدمات للكثير من المواطنين في السعودية، حيث تقسم على:

القطاع التعليمي بالمملكة العربية السعودية.

توفر تبرعات تلك المنصة الإلكترونية الكثير من الخدمات للكثير من المواطنين في السعودية، حيث تقسم على: القطاع التعليمي بالمملكة العربية السعودية. الخدمات العلاجية والطبية.

مساعدة المحتاجين.

تمويل مشروعات لصالح البيئة والتنمية.

الفئات المستحقة لمساعدات رفع المستوى المعيشي.

الغارمين والغارمات.

المستحقين للمعونات المالية من الفقراء والمحتاجين.

التقديم على منصة إحسان 1442

يمكن القيام بتسجيل حساب عبر منصة إحسان الخيرية من خلال إتباع الخطوات الآتية بالترتيب:

الدخول على الرابط المباشر لـ “منصة إحسان الخيرية” من هنا أو البحث عنها من خلال المتصفح.

ثم قم بالضغط على خيار “الحساب” الموجود في الجهة العلوية للصفحة.

وبعد ذلك قم بالضغط على “إنشاء حساب”.

في الخطوة التالية قم بكتابة البيانات المطلوبة وهي: (الاسم – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف المحمول – كود التحقق).

وفي الخطوة الأخيرة قم بالضغط على خيار “إنشاء حساب”، وبذلك تكون انتهيت من عمل الحساب الخاص بك على منصة إحسان للأعمال الخيرية.