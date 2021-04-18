نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الشروط والأوراق اللازمة للحصول على قرض الراجحي 1442 بدون كفيل بأقل راتب وشروط غير معقدة في المقال التالي

يعتبر مصرف الراجحي من أشهر وأهم البنوك الإسلامية الموجودة في المملكة السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، ويقوم بتقديم العديد من القروض السهلة للعملاء التي تناسب كافة الشرائح الاقتصادية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويبحث العديد من المواطنين عن الشروط والأوراق اللازمة للحصول على قرض الراجحي 1442 بدون كفيل وبكل سهولة، حيث أن الراجحي يقدم قروض ميسرة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، ويتم تحويل المبلغ خلال 24 ساعة، ولذلك يعتبر من أسرع القروض التي يرغب العملاء الحصول عليها. الشروط اللازمة للحصول على قرض الراجحي يجب أن يكون المتقدم على هذا القرض من حاملي الجنسية السعودية.

يجب أن يكون موظف في أحد القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة.

إذا كان المتقدم يعمل في قطاع حكومي يجب ألا يقل الدخل الشهري له عن 300 دينار.

أما إذا كان يعمل في قطاع خاص يجب ألا يقل الدخل الشهري له عن 400 دينار.

إذا كان يعمل في القطاع الحكومي يجب مرور ثلاثة شهور على الأقل من بداية خدمته.

أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص يجب مرور 6 شهور على الأقل من بداية خدمته.

يجب أن يكون شخص ملتزم ويقوم بسداد الأقساط في مواعيدها وعدم التأخر عنها. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الراجحي الهوية الوطنية الخاصة بالعميل تعتبر من أهم الأوراق اللازمة لإكمال إجراءات القرض.

يجب تقديم تعهد بأن يقوم العميل بتحويل الراتب شهرياً.

يجب تقديم كشف الحساب البنكي للعميل عن آخر 6 شهور وأن يكون مختوم من البنك.

إذا كان العميل من العامين في القطاع العسكري يجب أن يقدم اقتطاع عسكري من أجل الحصول على القرض بكل سهولة.

خطاب عمل يحتوي على موعد بداية العمل والراتب الشهري ودرجة الوظيفة. الوسوم عمر شويل - جدة أهم الشروط والأوراق اللازمة للحصول على قرض الراجحي 1442 بدون كفيل بأقل راتب وشروط غير معقدة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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