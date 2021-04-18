رابط منصة إحسان ehsan.sa للحملة الوطنية والعمل الخيري، تم تخصيص منصة إحسان بأمر سامي من أجل مساعدة الأفراد الأشد حاجة، ومساعدة المتعسرين مالية، وتعددت أهداف منصة إحسان الخيرية من تعميم الدعم وإيصاله إلى الفئات شديدة الفقر، وكذلك تنشيط مبدأ التكافل الاجتماعي بمشاركة فئات المجتمع من كافة القطاعات والمؤسسات في الأعمال الخيرية وخاصةً ونحن في شهر رمضان شهر الصدقات، كما أنها تهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الأعمال التنموية داخل المملكة ولقد استفتح ولي العهد السعودي بالتبرع بمبلغ يقدر 10 ملايين ريال سعودي لصالح منصة إحسان الخيرية.

كيفية التسجيل في منصة إحسان برقم الجوال

تم إطلاق منصة إحسان منذ مساء الجمعة الماضية الموافقة الرابع من شهر رمضان المعظم 1442، ولقد أطلقت المنصة حملة تعرف “الحملة الوطنية للعمل الخيري” ومنذ اللحظات الأولى من أنطلاق الحملة وشاهدت المنصة عدد كبير من متبرعي المملكة العربية السعودية لصالح المشاريع الخيرية، ويتطلب التسجيل في منصة إحسان برقم الجوال بعض من الخطوات الأتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان

التوجة إلى أعلى الصفحة من جهة اليمن ثم الضغط على الضغط على ثلاثة أشرط

ومنها النقر فوق خانة تسجيل الدخول

ليتم الانتقال إلى صفحة تعبئة حقل رقم الجوال ثم حقل رمز التحقق

ومنها يتم الضغط على خانة إرسال التحقق.

تعريف منصة إحسان

هي منصة إلكترونية خيرية تهتم بجمع التبرعات والصدقات تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الأصطناعي “سدايا” وكبار مسئولي المملكة من رجال أعمال وعلماء وخلافه، وتعرض المنصة مجموعة من المشاريع الخيرية، كما من الممكن على المتبرع أن يقوم بالتبرع المباشر دون الإفصاح عن هويته، أي من الممكن التبرع دون الحاجة إلى التسجيل، ويمكن للمُتبرع أيضا اختياره للمشروع الخيري الذي يُقدم إليه تبرعه.

الفئات المستحقة من منصة إحسان

كما أشارنا سابقاً أن منصة إحسان تقدم يد العون للفئات الأشد حاجة أمثال الغارمين، والأيتام والمسجونين نتيجة مديونية لم يقدر على سدادها، وكذلك الذين يعانون من فقدان المأوى، أصحاب الدخل المحدود ويعانون من أعباء المعيشة، ومن لم يمتلك دخل معيشي، وطلبة العلم الذين لم يستطيعوا الإنفاق على التعليم وغيرهم من الفئات الكادحة.