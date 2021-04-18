الآن طريقة التسجيل في منصة تبرع الخيرية لعام 1442 بالخطوات المنصة الوطنية للتبرعات

إن الاشتراك في منصة تبرع الخيرية 1442 وهي المنصة الوطنية للتبرعات أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يرغبون في معرفة الخطوات الخاصة بالتسجيل الالكتروني، ومن الجدير ذكره أن المنصة الوطنية للتبرعات تعتبر من أهم الكيانات وأشهرها في المملكة التي لا تهدف إلى الربع وتسعى بكل جدية وأمانة للتوصيل بين المتبرعين والمحتاجين في جميع مدن المملكة السعودية، ولكن يتم ذلك بشكل أسهل وأسرع عن طريق الانترنت، ويطلق عليها منصة تبرع، فهي تهدف إلى جمع أكبر قدر من التبرعات.

طريقة المشاركة في منصة تبرع 1442

يمكن لجميع المواطنين في المملكة السعودية المشاركة والتبرع بأي مبلغ من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة:

الدخول أولاً على منصة تبرع الالكترونية.

ويمكنكم من الصفحة الرئيسية التصفح في فرص التبرع التي توفرها المنصة.

يجب تحديد المبلغ المراد التبرع به.

وبعد ذلك اختيار طريقة الدفع من الطرق المتوافرة على المنصة.

المنصة الوطنية للتبرعات بالسعودية

أطلقت هذه المنصة من قبل وزير الموارد البشرية في السعودية أحمد بن سلمان، وذلك في تاريخ 20 مايو عام 2020، ومن الجدير ذكره أنها حاصلة على التراخيص كلها من كافة الوزارات، وتشرف عليها جهات حكومية كثيرة لضمان الأمانة ووصول التبرعات للمحتاجين، ومن أهم الجهات وزارة المالية ووزارة الداخلية وأمن الدولة، ومن الجدير ذكره أن هذه الحملة تحت اسم إحسان.

كانت بداية الحملة الوطنية للأعمال الخيرية في المملكة السعودية في يوم الجمعة الموافق السادس عشر من أبريل لعام 2021، وذلك عن طريق منصة إحسان الخيرية، وقد قام عدد كبير من الأشخاص بالتبرع من خلال المنصة، حيث تعدت التبرعات الربع مليار ريال سعودي، ومازالت التبرعات وعمليات البحث عنها مستمرة حتى وقتنا هذا.