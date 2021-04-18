نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاستفادة من منصة احسان الخيرية المطروحة من قبل المملكة “التبرع الخيري” في المقال التالي
تعتبر منصة إحسان من المنصات الإلكترونية بالمملكة السعودية المختصة بجمع وجباية التبرعات، حيث يتم الإشراف على تلك المنصة من قبل جميع الوزارة السعودية، لما تقدمه من خدمات للكثير من الفئات، ولذلك سنقدم لكم من خلال مقالنا طريقة القيام بالتبرع من خلال المنصة من خلال عمل حساب رسمي ببياناتك الشخصية، بالإضافة غلى توضيح الخدمات المقدمة من قبل المنصة.
رابط منصة إحسان للأعمال الخيرية
توفر منصة إحسان الكثير من الخدمات بأموال التبرع، وتضم تلك الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرهم الكثير، حيث قارب عدد المتبرعين عبر المنصة إلى نصف مليون متبرع، كما وصلت قيمة الأموال التي تم التبرع بها إلى 269.820.480 ريال سعودي، مما ساهم في تقديم الكثير من المساعدات لمئات الأسر بالمملكة العربية السعودية.
طرق دفع التبرع بمنصة إحسان الخيرية
يمكن القيام بالتبرع عبر منصة “إحسان” للأعمال الخيرية من خلال أربع طرق، وهي:
- حاسبة الزكاة.
- “فرجت” لمساعدة السجناء.
- ” الحملة الوطنية للعمل الخيري”.
- التبرع السريع بالأموال.
الجهات المستحقة لأموال التبرع بمنصة إحسان
هناك أكثر من جهة تم وضعها كجهات مستحقة لأموال التبرع المحصلة من منصة إحسان للأعمال الخيرية، ويمكننا توضيح تلك الجهات بإيجاز من خلال الآتي:
- قطاع التعليم للطلاب.
- مستحقي الرعاية الاجتماعية.
- القطاع الصحي.
- مساعدات وإغاثة المحتاجين.
- مستحقي مبالغ تحسين الحالة المعيشية.
- الغارمات والغارمين.
طريقة التقديم على منصة إحسان الخيرية
يمكن عمل حساب عبر “منصة إحسان الخيرية” من خلال تطبيق 6 خطوات، وتتمثل في:
- أولا: الدخول لمنصة “إحسان” من خلال الضغط هنا.
- ثانياً: كتابة اسم المتبرع.
- ثالثاً: كتابة البريد الإلكتروني للمتبرع.
- رابعا: كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتبرع.
- خامساً: كتابة رمز أو رقم التحقق المرسل على الهاتف.
- سادساً: اضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد”
بعد الانتهاء من خطوات عمل الحساب سيتم تحويلك لصفحة الحساب مباشرة مع توفير كافة الخدمات المخصصة من قبل المنصة، بالإضافة إلى طرق التبرع.
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