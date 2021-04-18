شروط الاستفادة من منصة احسان الخيرية المطروحة من قبل المملكة “التبرع الخيري”

تعتبر منصة إحسان من المنصات الإلكترونية بالمملكة السعودية المختصة بجمع وجباية التبرعات، حيث يتم الإشراف على تلك المنصة من قبل جميع الوزارة السعودية، لما تقدمه من خدمات للكثير من الفئات، ولذلك سنقدم لكم من خلال مقالنا طريقة القيام بالتبرع من خلال المنصة من خلال عمل حساب رسمي ببياناتك الشخصية، بالإضافة غلى توضيح الخدمات المقدمة من قبل المنصة.

رابط منصة إحسان للأعمال الخيرية

توفر منصة إحسان الكثير من الخدمات بأموال التبرع، وتضم تلك الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرهم الكثير، حيث قارب عدد المتبرعين عبر المنصة إلى نصف مليون متبرع، كما وصلت قيمة الأموال التي تم التبرع بها إلى 269.820.480 ريال سعودي، مما ساهم في تقديم الكثير من المساعدات لمئات الأسر بالمملكة العربية السعودية.

طرق دفع التبرع بمنصة إحسان الخيرية

يمكن القيام بالتبرع عبر منصة “إحسان” للأعمال الخيرية من خلال أربع طرق، وهي: