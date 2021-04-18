نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل الجديد الآن منصة إحسان ehsan.sa للعمل الخيري وكيف أستفيد بجهود سدايا SDAIA في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخول مباشر منصة إحسان ehsan.sa للعمل الخيري وكيف أستفيد بجهود سدايا SDAIA، في ظل الحملات الاجتماعية الكثيرة للأمير محمد بن سلمان، عملت المملكة على تعزيز ريادتها حول العالم، قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن المبادرة الوطنية للعمل الخيري وسيتم التفاعل عليها بشهر رمضان الكريم كاملًا، و يتم دعمها من القيادة العليا، مع إشراف كبار العلماء والمسؤولين والعديد من رجال الأعمال، حيث تبرع لها ولي العهد السعودي ب10 مليون ريال، اليوم سوف نعرض لكم كل ما يخص المنصة وأهم التفاصيل.

التسجيل بمنصة إحسان الإلكترونية للعمل الخيري بجهود سدايا SDAIA

هي منصة وطنية إلكترونية أتيحت في 20 مايو 2020، عن طريق وزير الموارد البشرية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، وتم الحصول على كافة التراخيص والتصريحات المطلوبة من الوزارات بالمملكة لتوثيق المنصة.

وبدأ تفعيلها في شهر رمضان المبارك في يوم الجمعة الموافق 16 أبريل لعام 2021 للحصول على التبرعات، حيث جمعت التبرعات أكثر من ربع مليار ريال سعودي.

أهداف منصة إحسان للعمل الخيري وكيف أستفيد منها؟

التطوير من قيم العمل الخيري لجميع الأفراد في المجتمع عن طريق التشجيع على التبرع.

تنشيط الدور المتكامل ل(سدايا SDAIA) مع الهيئات والقطاعات الحكومية، توسيع أثر القطاع الغير ربحي.

تنشيط دور المسؤولية بين الأفراد في القطاعات الخاصة.

الاشتراك في الرفع من مستوى الثقة والشفافية للعمل التنموي والخيري.

التعظيم من المسؤولية الاجتماعية الوطنية لدى جميع الأفراد عامةً.

زيادة كفاءة العمل الخيري والتنموي.

مساعدة البرامج والمنصات بالتبرع على جميع أنحاء المملكة.

العلو من قيم الانتماء الوطني والروح الإنسانية لجميع الأفراد.

قام بالتنويه الأستاذ الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن ضرورة اهتمام المسؤولين بالعمل الخيري، وتلبية حاجات المواطنين وبذل لهم العطاء، وإنفاق الأموال في سبيل الخير.

طريقة الاستفادة من منصة إحسان ehsan الإلكترونية

حتي تتمكن من الحصول على المساعدات المالية عبر منصة إحسان، في المملكة العربية السعودية أو حتى خارجها، يكون حول المواضيع التالية:

تقديم طلب بناء مساكن للأشخاص المحتاجين.

تقديم طلب على مساعدة ودعم للدول المحتلة أو الفقيرة.

تقديم طلب تسديد ديون أو قروض.

طلب مساعدة مالية لتمويل المشاريع التنموية.

تقديم طلب على دفع المصاريف التعليمية.

كفالة الأطفال الرضع.

كفالة الأطفال الأيتام.

التبرع لعمل العمليات الجراحية الطبية.

التبرع لإخراج الغارمين والغارمات من السجون.

والكثير من الأعمال الخيرية التي يتم عملها من قبل منصة إحسان.

التقديم في منصة إحسان الإلكترونية

أولًا يتم الانتقال إلى لينك الموقع المباشر منصة إحسان من ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري.

نقوم بالضغط على أيقونة الحساب الموجودة في أعلى شمال الصفحة.

نختار خانة إنشاء حساب.

ثم يتم إدخال اسم المتقدم والبريد الإلكتروني الخاص به، ورقم الهاتف المحمول.

يتم إدخال كود التحقق في الحقل المخصص له، ثم نقوم بالنقر على “إنشاء حساب جديد“.

وتدعم المملكة الأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسات بالمملكة سواء الأهلية منها مثل مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية أو الحكومية مثل منصة أحسان.

كما ووجب أن ننوه أن تشرف على عمل منصة إحسان لجنة إشرافية قوية تضم إلى جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، بعض الجهات السيادية مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصحة وكذلك البنك المركزي السعودي، وأيضاً وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أيضاً وكذلك رئاسة أمن الدولة وعلي رأسهم هيئة الحكومة الرقمية التي تعمل علي تنظيم كل ذلك المجهود.

كيف أستفيد من منصة إحسان الخيرية؟

وعلي أثر اهتمام الملك وولي العهد بالأمر فقد وصل حجم التبرعات في منصة إحسان أكثر من 255 مليون ريال، وأيضًا بلغ عدد المستفيدين 424.122 ألف مستفيد وذلك بحسب البيانات الرسمية من الديوان المملكي.

وقد بدأت منذ أكثر من يوم الحملة الوطنية للأعمال الخيرية داخل المملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها أيضًا الهيئة السعودية للبيانات الدقيقة والذكاء الاصطناعي (سدايا) وهذا بدعم من القيادة الحكيمة، وبإشراف ومباركة العلماء وكبار المسؤولين والمشايخ وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

طريقة عمل القطايف الرمضانية بالحشوات المختلفة بالمقادير والخطوات