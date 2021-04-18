منصة مدرستي تسجيل دخول الاختبارات عن بعد المتوسطة والثانوية 1442

منصة مدرستي تسجيل دخول الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني 1442 عن بعد، تبدأ السوم 6 رمضان اختبارات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية العامة، من خلال نظام التعليم الإلكتروني عن بعد باستخدام برامج التيمز على منصة مدرستي، حيث أنه يوفر الدخول للمنظومة باسم المستخدم وكملة المرور، كما يمكن طلب بيانات الطالب من تطبيق توكلنا، وبعدها يهيئ لفتح حسابه والاستعداد جديداً واستخدام بنك الأسئلة على المنصة للمراجعة، قبل موعد الاختبار اليومي وفق الجداول التي أعدنها الجهات التعليمية.

مدرستي للاختبارات عن بعد

الاختبارات على رابط منصة مدرستي عن بعد في الفصل الدراسي الثاني 1442، كما جرت في الفصل الأول، ولن يكون هناك اختلافات كثيرة، فيتبع الطالب نفس منا قام به في الاختبارات النصفية، ويتبع التعليمات التي وضعتها الوزارة في دليل المنصة على موقع العودة للمدارس، حتى يتعرف على كيفية مواجهة أي طارق قد يحدث خلال أداء الامتحان مثل انقطاع الاتصال بالإنترنت أو الخروج من المنصة، ولذا يجب قبل موعد الاختبار بمدة كافية تجربة رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول والتأكد من أن كال البيانات تعمل بشكل صحيح.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

من المقرر أن يكون موعد بداية الاختبارات على موقع منصة مدرستي من الساعة 12:30 في الظهيرة، وقبل تلك الوقت قم بزيارة المنصة وسجل دخولك، ويجب على الأسرة تهيئة المكان للطالب كي يستطيع أداء الاختبار بشكل جيد، ولا يوجد أي مصدر للتشتيت، مع توفر اتصال جيد بالإنترنت.

طلاب المرحلة الابتدائية سينتهون من الاختبارات خلال الأيام القليلة القادمة وقد تمت بطريقة اختبار عن بعد، كي تحافظ الوزارة على امنهم وسلامتهم وهو الحال لطلاب المتوسط وطلاب المرحلة الثانوية.